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Жесткий диск Toshiba SATA-III 1Tb 2.5" (MQ04ABF100) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Toshiba SATA-III 1Tb 2.5" (MQ04ABF100)

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Жесткий диск Toshiba SATA-III 1Tb 2.5&quot; (MQ04ABF100) - фото 1
Жесткий диск Toshiba SATA-III 1Tb 2.5&quot; (MQ04ABF100) - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 1Tb 2.5&quot; (MQ04ABF100) - фото 1
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 1Tb 2.5&quot; (MQ04ABF100) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 700 руб. 
Начислим 1370 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 619508
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Жесткий диск Toshiba SATA-III 1Tb 2.5" (MQ04ABF100)
13 700 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
600000
Страна производитель
Филиппины
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
80

Описание товара Жесткий диск Toshiba SATA-III 1Tb 2.5" (MQ04ABF100)

HDD, 2,5", 1000 Гб, 5400 об/мин, буфер 128 Мб, интерфейс SATA-III.



Теги товара: 1 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Toshiba SATA-III 1Tb 2.5" (MQ04ABF100)




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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
600000
Страна производитель
Филиппины
Описание
HDD, 2,5", 1000 Гб, 5400 об/мин, буфер 128 Мб, интерфейс SATA-III.


Теги товара: 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Toshiba SATA-III 1Tb 2.5" (MQ04ABF100) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 13700 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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