Жесткий диск Toshiba SATA-III 1Tb 2.5" (MQ04ABF100)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 700 руб.
В наличии
Код товара: 619508
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
13 700 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
600000
Страна производитель
Филиппины
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
80
Описание товара Жесткий диск Toshiba SATA-III 1Tb 2.5" (MQ04ABF100)
HDD, 2,5", 1000 Гб, 5400 об/мин, буфер 128 Мб, интерфейс SATA-III.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 1 тб
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 190 руб.3298 руб. в СплитЖесткий диск Toshiba S300 Surveillance 2Tb (HDWT720UZSVA)
-
В наличииЦена 13 370 руб.3343 руб. в СплитЖесткий диск Western Digitall 500Gb (WD5000LPSX) Black
-
В наличииЦена 14 020 руб.3505 руб. в СплитЖесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000LM048)
-
В наличииЦена 14 110 руб.3528 руб. в СплитЖёсткий диск WD Blue 2Tb (WD20SPZX)
-
В наличииЦена 14 210 руб.3553 руб. в СплитЖесткий диск WD 2 TB WD23PURZ Purple 3.5"
-
В наличииЦена 14 620 руб.3655 руб. в СплитЖесткий диск WD 4TB 5400rpm (WD40EZZX) Blue 128Mb 6Gb/s SATA-II...
-
В наличииЦена 14 720 руб.3680 руб. в СплитЖесткий диск Seagate Barracuda 2Tb (ST2000DM008)
-
В наличииЦена 14 960 руб.3740 руб. в СплитЖесткий диск HDD WD 2TB WD20EARZ Blue SATA 3
-
В наличииЦена 15 420 руб.3855 руб. в СплитЖесткий диск Seagate Barracuda 2 Tb (ST2000DM005)
-
В наличииЦена 15 790 руб.3948 руб. в СплитЖесткий диск Seagate 4 TB ST4000VX015 3.5"
-
В наличииЦена 15 840 руб.3960 руб. в СплитЖесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000DM014 Desktop Barracuda ...
-
В наличииЦена 15 950 руб.3988 руб. в СплитЖесткий диск Seagate 4Tb Barracuda (ST4000DM004)
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
600000
Страна производитель
Филиппины
HDD, 2,5", 1000 Гб, 5400 об/мин, буфер 128 Мб, интерфейс SATA-III.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 1 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 1 тб
Жесткий диск Toshiba SATA-III 1Tb 2.5" (MQ04ABF100) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 13700 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Жесткий диск Toshiba SATA-III 1Tb 2.5" (MQ04ABF100)