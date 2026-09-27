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Жесткий диск Toshiba S300 Surveillance 2Tb (HDWT720UZSVA) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Toshiba S300 Surveillance 2Tb (HDWT720UZSVA)

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Жесткий диск Toshiba S300 Surveillance 2Tb (HDWT720UZSVA) - фото 1
Жесткий диск Toshiba S300 Surveillance 2Tb (HDWT720UZSVA) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
  • Жесткий диск Toshiba S300 Surveillance 2Tb (HDWT720UZSVA) - фото 1
  • Жесткий диск Toshiba S300 Surveillance 2Tb (HDWT720UZSVA) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396143
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Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
400

Описание товара Жесткий диск Toshiba S300 Surveillance 2Tb (HDWT720UZSVA)

Диск HDD Toshiba - S300, для систем видеонаблюдения, SATA, 6 Гб/с, 3.5", 2 ТБ, 5400 rpm, 128MB, HDWT720UZSVA



Теги товара: 2 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Toshiba S300 Surveillance 2Tb (HDWT720UZSVA)




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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
Диск HDD Toshiba - S300, для систем видеонаблюдения, SATA, 6 Гб/с, 3.5", 2 ТБ, 5400 rpm, 128MB, HDWT720UZSVA


Теги товара: 2 тб
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