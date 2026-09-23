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Жесткий диск HDD Toshiba SATA-III 4Tb (HDWT840UZSVA) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD Toshiba SATA-III 4Tb (HDWT840UZSVA)

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Жесткий диск HDD Toshiba SATA-III 4Tb (HDWT840UZSVA) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
  • Жесткий диск HDD Toshiba SATA-III 4Tb (HDWT840UZSVA) - фото 1
  • Жесткий диск HDD Toshiba SATA-III 4Tb (HDWT840UZSVA) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 750 руб. 
Начислим 268 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 491756
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Жесткий диск HDD Toshiba SATA-III 4Tb (HDWT840UZSVA)
16 750 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
700

Описание товара Жесткий диск HDD Toshiba SATA-III 4Tb (HDWT840UZSVA)

Общие характеристики: Форм-фактор: 3.5 Тип: HDD Характеристики накопителя: Емкость: 4000 Гб Скорость вращения: 5400 rpm Объем буфера: 128 Мб Скорость последовательного чтения: 184 Мб/с Среднее время доступа: 5.56 мс Интерфейс: Интерфейс SATA: SATA 6Gb/s Механика/Надежность: Время наработки на отказ: 1000000 ч Ударостойкость при хранении: 350 G Ударостойкость при работе: 70 G Уровень шума простоя: 22 Дб Габариты и вес: Высота: 26.1 мм.



Теги товара: 4 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Toshiba SATA-III 4Tb (HDWT840UZSVA)




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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
Общие характеристики: Форм-фактор: 3.5 Тип: HDD Характеристики накопителя: Емкость: 4000 Гб Скорость вращения: 5400 rpm Объем буфера: 128 Мб Скорость последовательного чтения: 184 Мб/с Среднее время доступа: 5.56 мс Интерфейс: Интерфейс SATA: SATA 6Gb/s Механика/Надежность: Время наработки на отказ: 1000000 ч Ударостойкость при хранении: 350 G Ударостойкость при работе: 70 G Уровень шума простоя: 22 Дб Габариты и вес: Высота: 26.1 мм.


Теги товара: 4 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск HDD Toshiba SATA-III 4Tb (HDWT840UZSVA) - купить по цене 16750 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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