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Жесткий диск Seagate 4Tb Barracuda (ST4000DM004) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate 4Tb Barracuda (ST4000DM004)

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Жесткий диск Seagate 4Tb Barracuda (ST4000DM004) - фото 1
Жесткий диск Seagate 4Tb Barracuda (ST4000DM004) - фото 2
Жесткий диск Seagate 4Tb Barracuda (ST4000DM004) - фото 3
Жесткий диск Seagate 4Tb Barracuda (ST4000DM004) - фото 4
Жесткий диск Seagate 4Tb Barracuda (ST4000DM004) - фото 5
Жесткий диск Seagate 4Tb Barracuda (ST4000DM004) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск Seagate 4Tb Barracuda (ST4000DM004) - фото 1
  • Жесткий диск Seagate 4Tb Barracuda (ST4000DM004) - фото 2
  • Жесткий диск Seagate 4Tb Barracuda (ST4000DM004) - фото 3
  • Жесткий диск Seagate 4Tb Barracuda (ST4000DM004) - фото 4
  • Жесткий диск Seagate 4Tb Barracuda (ST4000DM004) - фото 5
  • Жесткий диск Seagate 4Tb Barracuda (ST4000DM004) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 890 руб. 
Начислим 255 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 150643
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск Seagate 4Tb Barracuda (ST4000DM004)
15 890 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х2
Вес, г.
800

Описание товара Жесткий диск Seagate 4Tb Barracuda (ST4000DM004)

Диски BarraCuda — лідери ринку накопичувачів для настільних і портативних ПК по місткості. В їх асортименті представлені моделі різної місткості (до 10 ТБ включно), так що кожен клієнт зможе вибрати накопичувач BarraCuda собі по кишені. Крім ємності, потужні BarraCuda Pro відрізняються великою швидкістю обертання шпинделя, що забезпечує високу продуктивність, блискавичне завантаження ігор і підтримку високих робочих навантажень. Вражаюча гнучкість Диски BarraCuda допоможуть вам використовувати по максимуму. Вони підлаштовуються під будь-які потреби, будь то зберігання медіафайлів або установка ігор. Переваги 3.5-дюймових жорстких дисків BarraCuda Безумовна надійність дисків BarraCuda з більш ніж 20-річною історією бренду, ємні моделі на будь-який бюджет і технологія Multi-Tier Caching Technology забезпечують універсальність цих високопродуктивних накопичувачів. Всі жорсткі диски сімейства BarraCuda використовують технологію багаторівневого кешування (MTC). Технологія MTC піднімає ПК на нові рівні продуктивності і дозволяє набагато швидше завантажувати додатки та файли.



Теги товара: 4 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate 4Tb Barracuda (ST4000DM004)

15.10.2022
Оганезов Армен Сергеевич

Достоинства:
Плоские, лёгкие, не шумят, не греются, исключительно надёжные.

Недостатки:
За три года не обнаружил.

Комментарий:
В течение трёх лет покупаю для своего компа жесткие диски Seagate 4Tb Barracuda. В моём компе работают уже 4 таких диска непрерывно по 16 часов в сутки. Поэтому, смело рекомендую эти диски, если вам нужны неприхотливые и надёжные "рабочие лошадки".



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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
Диски BarraCuda — лідери ринку накопичувачів для настільних і портативних ПК по місткості. В їх асортименті представлені моделі різної місткості (до 10 ТБ включно), так що кожен клієнт зможе вибрати накопичувач BarraCuda собі по кишені. Крім ємності, потужні BarraCuda Pro відрізняються великою швидкістю обертання шпинделя, що забезпечує високу продуктивність, блискавичне завантаження ігор і підтримку високих робочих навантажень. Вражаюча гнучкість Диски BarraCuda допоможуть вам використовувати по максимуму. Вони підлаштовуються під будь-які потреби, будь то зберігання медіафайлів або установка ігор. Переваги 3.5-дюймових жорстких дисків BarraCuda Безумовна надійність дисків BarraCuda з більш ніж 20-річною історією бренду, ємні моделі на будь-який бюджет і технологія Multi-Tier Caching Technology забезпечують універсальність цих високопродуктивних накопичувачів. Всі жорсткі диски сімейства BarraCuda використовують технологію багаторівневого кешування (MTC). Технологія MTC піднімає ПК на нові рівні продуктивності і дозволяє набагато швидше завантажувати додатки та файли.


Теги товара: 4 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы
15.10.2022
Оганезов Армен Сергеевич

Достоинства:
Плоские, лёгкие, не шумят, не греются, исключительно надёжные.

Недостатки:
За три года не обнаружил.

Комментарий:
В течение трёх лет покупаю для своего компа жесткие диски Seagate 4Tb Barracuda. В моём компе работают уже 4 таких диска непрерывно по 16 часов в сутки. Поэтому, смело рекомендую эти диски, если вам нужны неприхотливые и надёжные "рабочие лошадки".


Жесткий диск Seagate 4Tb Barracuda (ST4000DM004) – стоимость товара 15890 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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