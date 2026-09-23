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Жесткий диск HDD WD 3.5" 3TB WD33PURZ Purple (SATA-III) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD WD 3.5" 3TB WD33PURZ Purple (SATA-III)

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Жесткий диск HDD WD 3.5&quot; 3TB WD33PURZ Purple (SATA-III) - фото 1
Жесткий диск HDD WD 3.5&quot; 3TB WD33PURZ Purple (SATA-III) - фото 2
Жесткий диск HDD WD 3.5&quot; 3TB WD33PURZ Purple (SATA-III) - фото 3
Жесткий диск HDD WD 3.5&quot; 3TB WD33PURZ Purple (SATA-III) - фото 4
Жесткий диск HDD WD 3.5&quot; 3TB WD33PURZ Purple (SATA-III) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
3 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск HDD WD 3.5&quot; 3TB WD33PURZ Purple (SATA-III) - фото 1
  • Жесткий диск HDD WD 3.5&quot; 3TB WD33PURZ Purple (SATA-III) - фото 2
  • Жесткий диск HDD WD 3.5&quot; 3TB WD33PURZ Purple (SATA-III) - фото 3
  • Жесткий диск HDD WD 3.5&quot; 3TB WD33PURZ Purple (SATA-III) - фото 4
  • Жесткий диск HDD WD 3.5&quot; 3TB WD33PURZ Purple (SATA-III) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643718
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
3 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
500

Описание товара Жесткий диск HDD WD 3.5" 3TB WD33PURZ Purple (SATA-III)

Накопители WD Purple предназначены для круглосуточной записи в системах видеонаблюдения. Эти диски разработаны специально для систем видеонаблюдения, поэтому они выдерживают сильные перепады температур и вибрации оборудования сетевого видеорегистратора. Обычно жесткие диски для настольных компьютеров создаются с прицелом на работу только в течение коротких промежутков времени, а не для жестких условий круглосуточной эксплуатации в системах видеонаблюдения высокой четкости. Жесткие диски WD Purple для систем видеонаблюдения проверены на совместимость с широким спектром систем обеспечения безопасности, благодаря чему вы можете быть уверены в надежности специализированного оборудования. Применение эксклюзивной технологии AllFrame дает возможность уменьшить потерю кадров и улучшить воспроизведение видео.

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD WD 3.5" 3TB WD33PURZ Purple (SATA-III)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
3 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Описание
Накопители WD Purple предназначены для круглосуточной записи в системах видеонаблюдения. Эти диски разработаны специально для систем видеонаблюдения, поэтому они выдерживают сильные перепады температур и вибрации оборудования сетевого видеорегистратора. Обычно жесткие диски для настольных компьютеров создаются с прицелом на работу только в течение коротких промежутков времени, а не для жестких условий круглосуточной эксплуатации в системах видеонаблюдения высокой четкости. Жесткие диски WD Purple для систем видеонаблюдения проверены на совместимость с широким спектром систем обеспечения безопасности, благодаря чему вы можете быть уверены в надежности специализированного оборудования. Применение эксклюзивной технологии AllFrame дает возможность уменьшить потерю кадров и улучшить воспроизведение видео.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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