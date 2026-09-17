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Жёсткий диск WD Purple 1Tb (WD10PURZ) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жёсткий диск WD Purple 1Tb (WD10PURZ)

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Жёсткий диск WD Purple 1Tb (WD10PURZ) - фото 4
Жёсткий диск WD Purple 1Tb (WD10PURZ) - фото 5
Жёсткий диск WD Purple 1Tb (WD10PURZ) - фото 6
Жёсткий диск WD Purple 1Tb (WD10PURZ) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
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  • Жёсткий диск WD Purple 1Tb (WD10PURZ) - фото 3
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  • Жёсткий диск WD Purple 1Tb (WD10PURZ) - фото 6
  • Жёсткий диск WD Purple 1Tb (WD10PURZ) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 143875
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х2
Вес, г.
800

Описание товара Жёсткий диск WD Purple 1Tb (WD10PURZ)

Накопичувачі WD Purple призначені для цілодобової роботи при підвищених температурах в системах безпеки і спостереження. Вони забезпечують надійну та якісну запис і відтворення відео завжди, коли це необхідно. Пристрої DVR Накопичувачі WD Purple для відеоспостереження створені для цілодобової роботи в системах безпеки з камерами високої чіткості. Лінійка накопичувачів WD Purple містить жорсткі диски для будь-яких систем спостереження, так як вони можуть працювати в системах як з цифровими мережевими, так і з аналоговими відеореєстраторами. Технологія AllFrame В жорстких дисках WD Purple для систем спостереження застосовується технологія AllFrame, що працює з набором команд обробки потокових даних протоколу АТА з метою зменшити втрати кадрів, поліпшити відтворення і збільшити число підтримуваних дискових відсіків. Додаткові можливості З появою накопичувачів WD Purple продукти сімейства жорстких дисків WD для відеоспостереження стали підтримувати СГД з великою кількістю відсіків, кількість підтримуваних камер високої чіткості дорівнює 32, додалася апаратна система компенсації вібрації, була збільшена робоча навантаження.



Теги товара: 1 тб

Отзывы о товаре Жёсткий диск WD Purple 1Tb (WD10PURZ)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
Накопичувачі WD Purple призначені для цілодобової роботи при підвищених температурах в системах безпеки і спостереження. Вони забезпечують надійну та якісну запис і відтворення відео завжди, коли це необхідно. Пристрої DVR Накопичувачі WD Purple для відеоспостереження створені для цілодобової роботи в системах безпеки з камерами високої чіткості. Лінійка накопичувачів WD Purple містить жорсткі диски для будь-яких систем спостереження, так як вони можуть працювати в системах як з цифровими мережевими, так і з аналоговими відеореєстраторами. Технологія AllFrame В жорстких дисках WD Purple для систем спостереження застосовується технологія AllFrame, що працює з набором команд обробки потокових даних протоколу АТА з метою зменшити втрати кадрів, поліпшити відтворення і збільшити число підтримуваних дискових відсіків. Додаткові можливості З появою накопичувачів WD Purple продукти сімейства жорстких дисків WD для відеоспостереження стали підтримувати СГД з великою кількістю відсіків, кількість підтримуваних камер високої чіткості дорівнює 32, додалася апаратна система компенсації вібрації, була збільшена робоча навантаження.


Теги товара: 1 тб
Самовывоз
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Отзывы


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