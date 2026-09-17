Жесткий диск Seagate 2Tb (ST2000VM003)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 66302
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
550
Описание товара Жесткий диск Seagate 2Tb (ST2000VM003)
Жесткий диск внутренний для ПК, систем видеонаблюдения, линейка Pipeline HD, 2000 ГБ, 5900об/мин, 64МБ, SATA III, форм-фактор 3,5 дюйм.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Жесткий диск Seagate 2Tb (ST2000VM003) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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