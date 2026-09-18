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Жесткий диск HPE 600Gb (872477-B21) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HPE 600Gb (872477-B21)

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
600 Гб
Скорость вращения
10000 об./мин.
Объем буферной памяти, мб
128
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  • Жесткий диск HPE 600Gb (872477-B21) - фото 2
  • Жесткий диск HPE 600Gb (872477-B21) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 420 руб. 
Начислим 199 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 287322
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Жесткий диск HPE 600Gb (872477-B21)
12 420 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
600 Гб
Скорость вращения
10000 об./мин.
Объем буферной памяти, мб
128
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
22х19х13
Вес, г.
800

Описание товара Жесткий диск HPE 600Gb (872477-B21)

Жесткие диски корпоративного класса HPE - это высокий уровень производительности и надежности для самых требовательных приложений и рабочих нагрузок. Они обеспечивают максимальную производительность без ущерба для надежности. Жесткие диски для серверов HPE помогут вам улучшить время отклика и скорость передачи данных.

Отзывы о товаре Жесткий диск HPE 600Gb (872477-B21)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
600 Гб
Скорость вращения
10000 об./мин.
Объем буферной памяти, мб
128
Страна производитель
США
Описание
Жесткие диски корпоративного класса HPE - это высокий уровень производительности и надежности для самых требовательных приложений и рабочих нагрузок. Они обеспечивают максимальную производительность без ущерба для надежности. Жесткие диски для серверов HPE помогут вам улучшить время отклика и скорость передачи данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск HPE 600Gb (872477-B21) - стоимость товара 12420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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