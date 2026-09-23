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Жесткий диск Seagate 3.5" 2TB Seagate SkyHawk Surveillance (ST2000VX017) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate 3.5" 2TB Seagate SkyHawk Surveillance (ST2000VX017)

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Жесткий диск Seagate 3.5&quot; 2TB Seagate SkyHawk Surveillance (ST2000VX017) - фото 1
Жесткий диск Seagate 3.5&quot; 2TB Seagate SkyHawk Surveillance (ST2000VX017) - фото 2
Жесткий диск Seagate 3.5&quot; 2TB Seagate SkyHawk Surveillance (ST2000VX017) - фото 3
Жесткий диск Seagate 3.5&quot; 2TB Seagate SkyHawk Surveillance (ST2000VX017) - фото 4
Жесткий диск Seagate 3.5&quot; 2TB Seagate SkyHawk Surveillance (ST2000VX017) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск Seagate 3.5&quot; 2TB Seagate SkyHawk Surveillance (ST2000VX017) - фото 1
  • Жесткий диск Seagate 3.5&quot; 2TB Seagate SkyHawk Surveillance (ST2000VX017) - фото 2
  • Жесткий диск Seagate 3.5&quot; 2TB Seagate SkyHawk Surveillance (ST2000VX017) - фото 3
  • Жесткий диск Seagate 3.5&quot; 2TB Seagate SkyHawk Surveillance (ST2000VX017) - фото 4
  • Жесткий диск Seagate 3.5&quot; 2TB Seagate SkyHawk Surveillance (ST2000VX017) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 570 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640112
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск Seagate 3.5" 2TB Seagate SkyHawk Surveillance (ST2000VX017)
12 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
400

Описание товара Жесткий диск Seagate 3.5" 2TB Seagate SkyHawk Surveillance (ST2000VX017)

Жесткий диск Seagate SkyHawk [ST2000VX017] предназначен для использования в системах видеонаблюдения. Запоминающее устройство обеспечивает бесперебойную работу в режиме круглосуточной нагрузки и скорость передачи данных до 180 Мбайт/сек. Объем 2000 ГБ предусматривает хранение большого количества документов, видеоматериала и прочего контента. Жесткий диск Seagate SkyHawk подключается посредством интерфейса SATA III. Металлическая конструкция корпуса защищает чувствительные компоненты накопителя от вибрации и повреждений.



Теги товара: 2 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate 3.5" 2TB Seagate SkyHawk Surveillance (ST2000VX017)




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
Жесткий диск Seagate SkyHawk [ST2000VX017] предназначен для использования в системах видеонаблюдения. Запоминающее устройство обеспечивает бесперебойную работу в режиме круглосуточной нагрузки и скорость передачи данных до 180 Мбайт/сек. Объем 2000 ГБ предусматривает хранение большого количества документов, видеоматериала и прочего контента. Жесткий диск Seagate SkyHawk подключается посредством интерфейса SATA III. Металлическая конструкция корпуса защищает чувствительные компоненты накопителя от вибрации и повреждений.


Теги товара: 2 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Seagate 3.5" 2TB Seagate SkyHawk Surveillance (ST2000VX017) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 12570 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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