Жесткий диск Seagate 3.5" 2TB Seagate SkyHawk Surveillance (ST2000VX017)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 570 руб.
В наличии
Код товара: 640112
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12 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
400
Описание товара Жесткий диск Seagate 3.5" 2TB Seagate SkyHawk Surveillance (ST2000VX017)
Жесткий диск Seagate SkyHawk [ST2000VX017] предназначен для использования в системах видеонаблюдения. Запоминающее устройство обеспечивает бесперебойную работу в режиме круглосуточной нагрузки и скорость передачи данных до 180 Мбайт/сек. Объем 2000 ГБ предусматривает хранение большого количества документов, видеоматериала и прочего контента. Жесткий диск Seagate SkyHawk подключается посредством интерфейса SATA III. Металлическая конструкция корпуса защищает чувствительные компоненты накопителя от вибрации и повреждений.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 2 тб
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Жесткий диск Seagate SkyHawk [ST2000VX017] предназначен для использования в системах видеонаблюдения. Запоминающее устройство обеспечивает бесперебойную работу в режиме круглосуточной нагрузки и скорость передачи данных до 180 Мбайт/сек. Объем 2000 ГБ предусматривает хранение большого количества документов, видеоматериала и прочего контента. Жесткий диск Seagate SkyHawk подключается посредством интерфейса SATA III. Металлическая конструкция корпуса защищает чувствительные компоненты накопителя от вибрации и повреждений.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 2 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 2 тб
Жесткий диск Seagate 3.5" 2TB Seagate SkyHawk Surveillance (ST2000VX017) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 12570 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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