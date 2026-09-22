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Жесткий диск Toshiba Surveillance HDD 3.5" SATA 2Tb DT02ABA200V купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Toshiba Surveillance HDD 3.5" SATA 2Tb DT02ABA200V

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Жесткий диск Toshiba Surveillance HDD 3.5&quot; SATA 2Tb DT02ABA200V
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726733
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Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
780

Описание товара Жесткий диск Toshiba Surveillance HDD 3.5" SATA 2Tb DT02ABA200V

Жесткий диск Toshiba DT02-V Series [DT02ABA200V] ориентирован на использование в системах видеонаблюдения, оборудовании с обработкой видеоматериала, игровых консолях. Накопитель форм-фактора 3.5 дюйма предлагает 2 ТБ пространства для размещения файлов. Подключение к устройству выполняется посредством интерфейса SATA III. Благодаря скорости вращения шпинделя 5400 об/мин и объему кэш-памяти 128 МБ жесткий диск Toshiba DT02-V Series обеспечивает производительность обработки данных. Уровень шума 21 дБ в режиме простоя гарантирует тихую работу накопителя.



Теги товара: 2 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Toshiba Surveillance HDD 3.5" SATA 2Tb DT02ABA200V




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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Страна производитель
Китай
Описание
Жесткий диск Toshiba DT02-V Series [DT02ABA200V] ориентирован на использование в системах видеонаблюдения, оборудовании с обработкой видеоматериала, игровых консолях. Накопитель форм-фактора 3.5 дюйма предлагает 2 ТБ пространства для размещения файлов. Подключение к устройству выполняется посредством интерфейса SATA III. Благодаря скорости вращения шпинделя 5400 об/мин и объему кэш-памяти 128 МБ жесткий диск Toshiba DT02-V Series обеспечивает производительность обработки данных. Уровень шума 21 дБ в режиме простоя гарантирует тихую работу накопителя.


Теги товара: 2 тб
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Отзывы


Жесткий диск Toshiba Surveillance HDD 3.5" SATA 2Tb DT02ABA200V - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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