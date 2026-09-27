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Жёсткий диск WD Blue 2Tb (WD20SPZX) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жёсткий диск WD Blue 2Tb (WD20SPZX)

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Жёсткий диск WD Blue 2Tb (WD20SPZX) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
  • Жёсткий диск WD Blue 2Tb (WD20SPZX) - фото 1
  • Жёсткий диск WD Blue 2Tb (WD20SPZX) - фото 2
  • Жёсткий диск WD Blue 2Tb (WD20SPZX) - фото 3
  • Жёсткий диск WD Blue 2Tb (WD20SPZX) - фото 4
  • Жёсткий диск WD Blue 2Tb (WD20SPZX) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 164528
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Страна производитель
Малайзия
Размеры в упаковке, см
10х1х1
Вес, г.
200

Описание товара Жёсткий диск WD Blue 2Tb (WD20SPZX)

Жесткие диски WD Blue отличаются достойным быстродействием и высокой надежностью, а их емкости вам будет достаточно для хранения огромного количества фотоснимков, фильмов и других файлов. Жесткие диски WD Blue предназначены для использования в качестве основных дисков в ноутбуках и внешних накопителях.



Теги товара: 2 тб

Отзывы о товаре Жёсткий диск WD Blue 2Tb (WD20SPZX)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Страна производитель
Малайзия
Описание
Жесткие диски WD Blue отличаются достойным быстродействием и высокой надежностью, а их емкости вам будет достаточно для хранения огромного количества фотоснимков, фильмов и других файлов. Жесткие диски WD Blue предназначены для использования в качестве основных дисков в ноутбуках и внешних накопителях.


Теги товара: 2 тб
Самовывоз
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Отзывы


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