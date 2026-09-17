Top.Mail.Ru
Жесткий диск Seagate 600Gb Enterprise Performance 512N (ST600MP0006) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Жесткий диск Seagate 600Gb Enterprise Performance 512N (ST600MP0006)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Жесткий диск Seagate 600Gb Enterprise Performance 512N (ST600MP0006) - фото 1
Жесткий диск Seagate 600Gb Enterprise Performance 512N (ST600MP0006) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
  • Жесткий диск Seagate 600Gb Enterprise Performance 512N (ST600MP0006) - фото 1
  • Жесткий диск Seagate 600Gb Enterprise Performance 512N (ST600MP0006) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 970 руб. 
Начислим 320 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 147868
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск Seagate 600Gb Enterprise Performance 512N (ST600MP0006)
19 970 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
220

Описание товара Жесткий диск Seagate 600Gb Enterprise Performance 512N (ST600MP0006)

Улучшенные модели жестких дисков Seagate Enterprise Performance 15K HDD с кэш-памятью и поддержкой технологии TurboBoost вывели производительность на более высокий уровень.

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate 600Gb Enterprise Performance 512N (ST600MP0006)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Описание
Улучшенные модели жестких дисков Seagate Enterprise Performance 15K HDD с кэш-памятью и поддержкой технологии TurboBoost вывели производительность на более высокий уровень.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Жесткий диск Seagate 600Gb Enterprise Performance 512N (ST600MP0006) - по цене 19970 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...