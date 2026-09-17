Жесткий диск Seagate 600Gb Enterprise Performance 512N (ST600MP0006)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 970 руб.
В наличии
Код товара: 147868
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
19 970 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
220
Описание товара Жесткий диск Seagate 600Gb Enterprise Performance 512N (ST600MP0006)
Улучшенные модели жестких дисков Seagate Enterprise Performance 15K HDD с кэш-памятью и поддержкой технологии TurboBoost вывели производительность на более высокий уровень.
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Улучшенные модели жестких дисков Seagate Enterprise Performance 15K HDD с кэш-памятью и поддержкой технологии TurboBoost вывели производительность на более высокий уровень.
Купить Жесткий диск Seagate 600Gb Enterprise Performance 512N (ST600MP0006) - по цене 19970 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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