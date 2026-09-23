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Жесткий диск HDD Western Digital Purple PRO 18ТБ (WD181PURP) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD Western Digital Purple PRO 18ТБ (WD181PURP)

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Жесткий диск HDD Western Digital Purple PRO 18ТБ (WD181PURP) - фото 1
Жесткий диск HDD Western Digital Purple PRO 18ТБ (WD181PURP) - фото 2
Жесткий диск HDD Western Digital Purple PRO 18ТБ (WD181PURP) - фото 3
Жесткий диск HDD Western Digital Purple PRO 18ТБ (WD181PURP) - фото 4
Жесткий диск HDD Western Digital Purple PRO 18ТБ (WD181PURP) - фото 5
Жесткий диск HDD Western Digital Purple PRO 18ТБ (WD181PURP) - фото 6
Жесткий диск HDD Western Digital Purple PRO 18ТБ (WD181PURP) - фото 7
Жесткий диск HDD Western Digital Purple PRO 18ТБ (WD181PURP) - фото 8
Жесткий диск HDD Western Digital Purple PRO 18ТБ (WD181PURP) - фото 9
Жесткий диск HDD Western Digital Purple PRO 18ТБ (WD181PURP) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
18 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск HDD Western Digital Purple PRO 18ТБ (WD181PURP) - фото 1
  • Жесткий диск HDD Western Digital Purple PRO 18ТБ (WD181PURP) - фото 2
  • Жесткий диск HDD Western Digital Purple PRO 18ТБ (WD181PURP) - фото 3
  • Жесткий диск HDD Western Digital Purple PRO 18ТБ (WD181PURP) - фото 4
  • Жесткий диск HDD Western Digital Purple PRO 18ТБ (WD181PURP) - фото 5
  • Жесткий диск HDD Western Digital Purple PRO 18ТБ (WD181PURP) - фото 6
  • Жесткий диск HDD Western Digital Purple PRO 18ТБ (WD181PURP) - фото 7
  • Жесткий диск HDD Western Digital Purple PRO 18ТБ (WD181PURP) - фото 8
  • Жесткий диск HDD Western Digital Purple PRO 18ТБ (WD181PURP) - фото 9
  • Жесткий диск HDD Western Digital Purple PRO 18ТБ (WD181PURP) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
97 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 497348
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
18 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
600

Описание товара Жесткий диск HDD Western Digital Purple PRO 18ТБ (WD181PURP)

Общие характеристики: Форм-фактор: 3.5 Тип: HDD Характеристики накопителя: Емкость: 18000 Гб Скорость вращения: 7200 rpm Объем буфера: 512 Мб Скорость последовательного чтения: 272 Мб/с Интерфейс: Интерфейс SATA: SATA 6Gb/s Механика/Надежность: Время наработки на отказ: 2500000 ч Ударостойкость при хранении: 250 G Ударостойкость при работе: 50 G Уровень шума работы: 27 Дб Потребляемая мощность: 6.3 Вт Потребляемая мощность в спящем режиме: 5.9 Вт Уровень шума простоя: 20 Дб Габариты и вес: Высота: 26.1 мм.

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Western Digital Purple PRO 18ТБ (WD181PURP)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
18 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Описание
Общие характеристики: Форм-фактор: 3.5 Тип: HDD Характеристики накопителя: Емкость: 18000 Гб Скорость вращения: 7200 rpm Объем буфера: 512 Мб Скорость последовательного чтения: 272 Мб/с Интерфейс: Интерфейс SATA: SATA 6Gb/s Механика/Надежность: Время наработки на отказ: 2500000 ч Ударостойкость при хранении: 250 G Ударостойкость при работе: 50 G Уровень шума работы: 27 Дб Потребляемая мощность: 6.3 Вт Потребляемая мощность в спящем режиме: 5.9 Вт Уровень шума простоя: 20 Дб Габариты и вес: Высота: 26.1 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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