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Жесткий диск HDD Western Digital SATA-III 12Tb (WD121PURP) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD Western Digital SATA-III 12Tb (WD121PURP)

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Жесткий диск HDD Western Digital SATA-III 12Tb (WD121PURP) - фото 2
Жесткий диск HDD Western Digital SATA-III 12Tb (WD121PURP) - фото 3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
12 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск HDD Western Digital SATA-III 12Tb (WD121PURP) - фото 1
  • Жесткий диск HDD Western Digital SATA-III 12Tb (WD121PURP) - фото 2
  • Жесткий диск HDD Western Digital SATA-III 12Tb (WD121PURP) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491761
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
12 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1500000
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
640

Описание товара Жесткий диск HDD Western Digital SATA-III 12Tb (WD121PURP)

Разработаны специально для круглосуточной эксплуатации в системах безопасности высокой четкости. При рабочей нагрузке до 180 ТБ/год1 и поддержке до 64 камер накопители WD Purple являются оптимальным выбором для систем наблюдения. Диски WD Purpl поддерживают аналитические системы с технологией глубокого обучения, что позволяет работать с сетевыми видеорегистраторами, обладающими возможностями искусственного интеллекта. Накопители WD Purple специально разработаны для круглосуточной эксплуатации в системах наблюдения в условиях высоких температур. Накопители WD Purple оптимизированы для систем наблюдения, в которых задействовано до 64 камер, что позволяет расширять и модернизировать систему безопасности по мере необходимости.



Теги товара: 12 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Western Digital SATA-III 12Tb (WD121PURP)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
12 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1500000
Описание
Разработаны специально для круглосуточной эксплуатации в системах безопасности высокой четкости. При рабочей нагрузке до 180 ТБ/год1 и поддержке до 64 камер накопители WD Purple являются оптимальным выбором для систем наблюдения. Диски WD Purpl поддерживают аналитические системы с технологией глубокого обучения, что позволяет работать с сетевыми видеорегистраторами, обладающими возможностями искусственного интеллекта. Накопители WD Purple специально разработаны для круглосуточной эксплуатации в системах наблюдения в условиях высоких температур. Накопители WD Purple оптимизированы для систем наблюдения, в которых задействовано до 64 камер, что позволяет расширять и модернизировать систему безопасности по мере необходимости.


Теги товара: 12 тб
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Отзывы


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