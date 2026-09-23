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Жесткий диск HDD Seagate SATA 10TB (ST10000VE001) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD Seagate SATA 10TB (ST10000VE001)

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Жесткий диск HDD Seagate SATA 10TB (ST10000VE001) - фото 1
Жесткий диск HDD Seagate SATA 10TB (ST10000VE001) - фото 2
Жесткий диск HDD Seagate SATA 10TB (ST10000VE001) - фото 3
Жесткий диск HDD Seagate SATA 10TB (ST10000VE001) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск HDD Seagate SATA 10TB (ST10000VE001) - фото 1
  • Жесткий диск HDD Seagate SATA 10TB (ST10000VE001) - фото 2
  • Жесткий диск HDD Seagate SATA 10TB (ST10000VE001) - фото 3
  • Жесткий диск HDD Seagate SATA 10TB (ST10000VE001) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 170 руб. 
Начислим 803 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 491441
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск HDD Seagate SATA 10TB (ST10000VE001)
50 170 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
720

Описание товара Жесткий диск HDD Seagate SATA 10TB (ST10000VE001)

Жесткий диск Seagate SkyHawk AI ST10000VE001 адаптирован к круглосуточной работе, устойчив к окислению. Корпус заполнен воздухом. Датчики вращательной вибрации снижают задержки и простои.



Теги товара: 10 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Seagate SATA 10TB (ST10000VE001)




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Жесткий диск Seagate SkyHawk AI ST10000VE001 адаптирован к круглосуточной работе, устойчив к окислению. Корпус заполнен воздухом. Датчики вращательной вибрации снижают задержки и простои.


Теги товара: 10 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск HDD Seagate SATA 10TB (ST10000VE001) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 50170 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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