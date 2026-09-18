Жесткий диск HPE 1.8Tb (872481-B21)
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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
1.8 Тб
Скорость вращения
10000 об./мин.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 530 руб.
В наличии
Код товара: 287223
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
42 530 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
1.8 Тб
Скорость вращения
10000 об./мин.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х19х13
Вес, г.
400
Описание товара Жесткий диск HPE 1.8Tb (872481-B21)
Описание Жесткие диски корпоративного класса HPE - это высокий уровень производительности и надежности для самых требовательных приложений и рабочих нагрузок. Они обеспечивают максимальную производительность без ущерба для надежности. Жесткие диски для серверов HPE помогут вам улучшить время отклика и скорость передачи данных.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 2 тб
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
1.8 Тб
Скорость вращения
10000 об./мин.
Страна производитель
Китай
Описание Жесткие диски корпоративного класса HPE - это высокий уровень производительности и надежности для самых требовательных приложений и рабочих нагрузок. Они обеспечивают максимальную производительность без ущерба для надежности. Жесткие диски для серверов HPE помогут вам улучшить время отклика и скорость передачи данных.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 2 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 2 тб
Жесткий диск HPE 1.8Tb (872481-B21) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 42530 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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