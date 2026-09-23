Top.Mail.Ru
Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 1
Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 2
Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 3
Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 4
Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 5
Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 6
Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 7
Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 8
Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 1
  • Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 2
  • Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 3
  • Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 4
  • Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 5
  • Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 6
  • Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 7
  • Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 8
  • Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626076
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
600000
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
621

Описание товара Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009)

Жесткий диск Seagate SkyHawk разработан специально для требовательных систем, такие как – сетевые видеорегистраторы. Он способен функционировать в режиме круглосуточной нагрузки и обеспечивает стабильность на протяжении длительной эксплуатации. Данная модель обладает емкостью 8 ТБ и подключается к оборудованию посредством интерфейса SATA III. Технология CMR способствует повышению плотности записи. Потребление энергии на уровне 5.3 Вт в режиме ожидания подчеркивает энергоэффективность накопителя Seagate SkyHawk.



Теги товара: 8 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
600000
Описание
Жесткий диск Seagate SkyHawk разработан специально для требовательных систем, такие как – сетевые видеорегистраторы. Он способен функционировать в режиме круглосуточной нагрузки и обеспечивает стабильность на протяжении длительной эксплуатации. Данная модель обладает емкостью 8 ТБ и подключается к оборудованию посредством интерфейса SATA III. Технология CMR способствует повышению плотности записи. Потребление энергии на уровне 5.3 Вт в режиме ожидания подчеркивает энергоэффективность накопителя Seagate SkyHawk.


Теги товара: 8 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...