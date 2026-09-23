Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626076
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
600000
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
621
Описание товара Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009)
Жесткий диск Seagate SkyHawk разработан специально для требовательных систем, такие как – сетевые видеорегистраторы. Он способен функционировать в режиме круглосуточной нагрузки и обеспечивает стабильность на протяжении длительной эксплуатации. Данная модель обладает емкостью 8 ТБ и подключается к оборудованию посредством интерфейса SATA III. Технология CMR способствует повышению плотности записи. Потребление энергии на уровне 5.3 Вт в режиме ожидания подчеркивает энергоэффективность накопителя Seagate SkyHawk.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 8 тб
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
600000
Жесткий диск Seagate SkyHawk разработан специально для требовательных систем, такие как – сетевые видеорегистраторы. Он способен функционировать в режиме круглосуточной нагрузки и обеспечивает стабильность на протяжении длительной эксплуатации. Данная модель обладает емкостью 8 ТБ и подключается к оборудованию посредством интерфейса SATA III. Технология CMR способствует повышению плотности записи. Потребление энергии на уровне 5.3 Вт в режиме ожидания подчеркивает энергоэффективность накопителя Seagate SkyHawk.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 8 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 8 тб
Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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