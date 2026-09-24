Жесткий диск WD SATA-III 4TB WD4005FFBX NAS Red Pro (7200rpm) 256Mb 3.5"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 210 руб.
В наличии
Код товара: 675127
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38 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Размеры в упаковке, см
50х27х21
Вес, г.
730
Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 4TB WD4005FFBX NAS Red Pro (7200rpm) 256Mb 3.5"
Жесткие диски корпоративного класса, разработанные для обеспечения высокой производительности и надежности в коммерческих и корпоративных средах NAS. Накопители WD Red Pro предназначены для круглосуточной работы с большими объемами данных в многопользовательских коммерческих и корпоративных средах NAS. Накопители WD Red Pro обеспечивают быстродействие, масштабируемость и надежность, необходимые предприятиям для хранения, обмена и совместной работы с большими объемами данных в сетевых системах хранения с несколькими отсеками, оптимизированных для массивов RAID.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 4 тб
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Жесткие диски корпоративного класса, разработанные для обеспечения высокой производительности и надежности в коммерческих и корпоративных средах NAS. Накопители WD Red Pro предназначены для круглосуточной работы с большими объемами данных в многопользовательских коммерческих и корпоративных средах NAS. Накопители WD Red Pro обеспечивают быстродействие, масштабируемость и надежность, необходимые предприятиям для хранения, обмена и совместной работы с большими объемами данных в сетевых системах хранения с несколькими отсеками, оптимизированных для массивов RAID.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 4 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 4 тб
Жесткий диск WD SATA-III 4TB WD4005FFBX NAS Red Pro (7200rpm) 256Mb 3.5" – стоимость товара 38210 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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