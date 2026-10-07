Жесткий диск Seagate Exos 4Tb (ST4000NM000A)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 510 руб.
В наличии
Код товара: 292155
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
41 510 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
850
Описание товара Жесткий диск Seagate Exos 4Tb (ST4000NM000A)
Жесткий диск Seagate Exos 7E8 ST4000NM000A емкостью 4TB предназначен для использования в серверных системах (совместимость уточняйте), диск выполнен в формате 3.5 с интерфейсом подключения SATA III (6Gb/s) и скоростью вращения 7200rpm, размер кеш-памяти 256MB.
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Жесткий диск Seagate Exos 7E8 ST4000NM000A емкостью 4TB предназначен для использования в серверных системах (совместимость уточняйте), диск выполнен в формате 3.5 с интерфейсом подключения SATA III (6Gb/s) и скоростью вращения 7200rpm, размер кеш-памяти 256MB.
Жесткий диск Seagate Exos 4Tb (ST4000NM000A) - купить по цене 41510 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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