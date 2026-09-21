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Жесткий диск Toshiba SATA-III 8TB MG10ADA800E купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Toshiba SATA-III 8TB MG10ADA800E

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Жесткий диск Toshiba SATA-III 8TB MG10ADA800E - фото 1
Жесткий диск Toshiba SATA-III 8TB MG10ADA800E - фото 2
Жесткий диск Toshiba SATA-III 8TB MG10ADA800E - фото 3
Жесткий диск Toshiba SATA-III 8TB MG10ADA800E - фото 4
Жесткий диск Toshiba SATA-III 8TB MG10ADA800E - фото 5
Жесткий диск Toshiba SATA-III 8TB MG10ADA800E - фото 6
Жесткий диск Toshiba SATA-III 8TB MG10ADA800E - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 8TB MG10ADA800E - фото 1
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 8TB MG10ADA800E - фото 2
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 8TB MG10ADA800E - фото 3
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 8TB MG10ADA800E - фото 4
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 8TB MG10ADA800E - фото 5
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 8TB MG10ADA800E - фото 6
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 8TB MG10ADA800E - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714772
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Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
650

Описание товара Жесткий диск Toshiba SATA-III 8TB MG10ADA800E

**Серверная надёжность и высокая производительность: жёсткий диск Toshiba Enterprise HDD MG10ADA800E** Ищете надёжное решение для хранения данных на сервере? Жёсткий диск Toshiba Enterprise HDD MG10ADA800E — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и долговечность. **Основные характеристики:** * тип: HDD; * номинальный объём: 8 ТБ; * форм-фактор: 3,5'; * интерфейс: SATA 6Gb/s; * скорость вращения: 7200 об/мин; * максимальная скорость чтения и записи: 268 МБ/с. Этот жёсткий диск обеспечит быструю работу вашей серверной системы и позволит хранить большие объёмы данных. Благодаря высокой скорости вращения и интерфейсу SATA 6Gb/s, диск гарантирует быструю передачу данных. Вид поставки — Bulk, что делает это решение особенно привлекательным с точки зрения стоимости. Выберите жёсткий диск Toshiba Enterprise HDD MG10ADA800E для надёжного и эффективного хранения данных!



Теги товара: 8 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Toshiba SATA-III 8TB MG10ADA800E




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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Описание
**Серверная надёжность и высокая производительность: жёсткий диск Toshiba Enterprise HDD MG10ADA800E** Ищете надёжное решение для хранения данных на сервере? Жёсткий диск Toshiba Enterprise HDD MG10ADA800E — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и долговечность. **Основные характеристики:** * тип: HDD; * номинальный объём: 8 ТБ; * форм-фактор: 3,5'; * интерфейс: SATA 6Gb/s; * скорость вращения: 7200 об/мин; * максимальная скорость чтения и записи: 268 МБ/с. Этот жёсткий диск обеспечит быструю работу вашей серверной системы и позволит хранить большие объёмы данных. Благодаря высокой скорости вращения и интерфейсу SATA 6Gb/s, диск гарантирует быструю передачу данных. Вид поставки — Bulk, что делает это решение особенно привлекательным с точки зрения стоимости. Выберите жёсткий диск Toshiba Enterprise HDD MG10ADA800E для надёжного и эффективного хранения данных!


Теги товара: 8 тб
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Отзывы


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