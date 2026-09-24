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Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD100EFGX NAS Red Plus купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD100EFGX NAS Red Plus

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Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD100EFGX NAS Red Plus - фото 1
Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD100EFGX NAS Red Plus - фото 2
Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD100EFGX NAS Red Plus - фото 3
Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD100EFGX NAS Red Plus - фото 4
Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD100EFGX NAS Red Plus - фото 5
Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD100EFGX NAS Red Plus - фото 6
Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD100EFGX NAS Red Plus - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD100EFGX NAS Red Plus - фото 1
  • Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD100EFGX NAS Red Plus - фото 2
  • Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD100EFGX NAS Red Plus - фото 3
  • Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD100EFGX NAS Red Plus - фото 4
  • Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD100EFGX NAS Red Plus - фото 5
  • Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD100EFGX NAS Red Plus - фото 6
  • Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD100EFGX NAS Red Plus - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 060 руб. 
Начислим 833 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714792
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD100EFGX NAS Red Plus
52 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
1000000
Размеры в упаковке, см
14х10х3
Вес, г.
200

Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD100EFGX NAS Red Plus

Внутренние жесткие диски WD Red Plus предназначены для обработки рабочих нагрузок для опытных пользователей и сред NAS малого и среднего бизнеса . Накопители WD Red Plus обеспечивают скорость и емкость, необходимые для хранения, защиты и обмена растущими объемами данных в оптимизированных для RAID системах NAS среднего размера с повышенной энергоэффективностью. Эксклюзивная технология NASware от Western Digital точно настраивает параметры накопителя в соответствии с рабочими нагрузками системы NAS, что помогает повысить производительность и надежность. Поскольку ваша система NAS постоянно включена, надежный диск имеет решающее значение. Жесткие диски WD Red Plus предназначены для систем, работающих круглосуточно, давая пользователям уверенность в том, что они могут надежно получить доступ к своим данным. Western Digital сотрудничает с широким кругом поставщиков систем NAS для проведения всестороннего тестирования, чтобы гарантировать совместимость с большинством корпусов NAS. Накопители WD Red Plus потребляют меньше энергии (по сравнению с предыдущими моделями) и меньше нагреваются, что снижает эксплуатационные расходы и помогает снизить нагрев в корпусах NAS с жесткими требованиями к температуре. Несмотря на низкое энергопотребление, диски обладают достаточной пропускной способностью для удовлетворения смешанных требований к производительности многодисковых систем NAS. Жесткие диски, которые не сбалансированы должным образом, могут вызывать чрезмерную вибрацию и шум в многодисковых системах, что может сократить срок службы жесткого диска и ухудшить производительность с течением времени. Наша усовершенствованная технология управления балансировкой в ??двух плоскостях значительно улучшает баланс и повышает общую производительность и надежность диска. Являясь ведущим производителем жестких дисков, Western Digital предоставляет на свои решения для хранения данных NAS 3-летнюю ограниченную гарантию и услуги поддержки мирового класса для беспроблемного хранения данных.



Теги товара: 10 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD100EFGX NAS Red Plus




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
1000000
Описание
Внутренние жесткие диски WD Red Plus предназначены для обработки рабочих нагрузок для опытных пользователей и сред NAS малого и среднего бизнеса . Накопители WD Red Plus обеспечивают скорость и емкость, необходимые для хранения, защиты и обмена растущими объемами данных в оптимизированных для RAID системах NAS среднего размера с повышенной энергоэффективностью. Эксклюзивная технология NASware от Western Digital точно настраивает параметры накопителя в соответствии с рабочими нагрузками системы NAS, что помогает повысить производительность и надежность. Поскольку ваша система NAS постоянно включена, надежный диск имеет решающее значение. Жесткие диски WD Red Plus предназначены для систем, работающих круглосуточно, давая пользователям уверенность в том, что они могут надежно получить доступ к своим данным. Western Digital сотрудничает с широким кругом поставщиков систем NAS для проведения всестороннего тестирования, чтобы гарантировать совместимость с большинством корпусов NAS. Накопители WD Red Plus потребляют меньше энергии (по сравнению с предыдущими моделями) и меньше нагреваются, что снижает эксплуатационные расходы и помогает снизить нагрев в корпусах NAS с жесткими требованиями к температуре. Несмотря на низкое энергопотребление, диски обладают достаточной пропускной способностью для удовлетворения смешанных требований к производительности многодисковых систем NAS. Жесткие диски, которые не сбалансированы должным образом, могут вызывать чрезмерную вибрацию и шум в многодисковых системах, что может сократить срок службы жесткого диска и ухудшить производительность с течением времени. Наша усовершенствованная технология управления балансировкой в ??двух плоскостях значительно улучшает баланс и повышает общую производительность и надежность диска. Являясь ведущим производителем жестких дисков, Western Digital предоставляет на свои решения для хранения данных NAS 3-летнюю ограниченную гарантию и услуги поддержки мирового класса для беспроблемного хранения данных.


Теги товара: 10 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD100EFGX NAS Red Plus - по цене 52060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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