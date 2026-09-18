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Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC320 HUS728T8TALE6L4 (0B36404) 8ТБ купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC320 HUS728T8TALE6L4 (0B36404) 8ТБ

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Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC320 HUS728T8TALE6L4 (0B36404) 8ТБ - фото 1
Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC320 HUS728T8TALE6L4 (0B36404) 8ТБ - фото 2
Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC320 HUS728T8TALE6L4 (0B36404) 8ТБ - фото 3
Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC320 HUS728T8TALE6L4 (0B36404) 8ТБ - фото 4
Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC320 HUS728T8TALE6L4 (0B36404) 8ТБ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC320 HUS728T8TALE6L4 (0B36404) 8ТБ - фото 1
  • Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC320 HUS728T8TALE6L4 (0B36404) 8ТБ - фото 2
  • Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC320 HUS728T8TALE6L4 (0B36404) 8ТБ - фото 3
  • Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC320 HUS728T8TALE6L4 (0B36404) 8ТБ - фото 4
  • Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC320 HUS728T8TALE6L4 (0B36404) 8ТБ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 206292
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
700

Описание товара Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC320 HUS728T8TALE6L4 (0B36404) 8ТБ

Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC320 это надежное и высокопроизводительное устройство для хранения данных. Снабженный объемом буферной памяти 256 Мб и скоростью вращения 7200 об/мин, он обеспечивает быстрый доступ к хранимой информации. Тип HDD гарантирует надежность и долговечность работы устройства. Этот жесткий диск имеет емкость 8 Тб, что позволяет хранить большое количество данных, включая мультимедийные файлы, документы, фотографии и видео. Безопасность ваших данных на высшем уровне благодаря технологиям Western Digital. Если вы ищете надежный и мощный жесткий диск, который сможет удовлетворить вашу потребность в хранении и быстром доступе к данным, то Western Digital Ultrastar DC HC320 - отличный выбор.



Теги товара: 8 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC320 HUS728T8TALE6L4 (0B36404) 8ТБ




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC320 это надежное и высокопроизводительное устройство для хранения данных. Снабженный объемом буферной памяти 256 Мб и скоростью вращения 7200 об/мин, он обеспечивает быстрый доступ к хранимой информации. Тип HDD гарантирует надежность и долговечность работы устройства. Этот жесткий диск имеет емкость 8 Тб, что позволяет хранить большое количество данных, включая мультимедийные файлы, документы, фотографии и видео. Безопасность ваших данных на высшем уровне благодаря технологиям Western Digital. Если вы ищете надежный и мощный жесткий диск, который сможет удовлетворить вашу потребность в хранении и быстром доступе к данным, то Western Digital Ultrastar DC HC320 - отличный выбор.


Теги товара: 8 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC320 HUS728T8TALE6L4 (0B36404) 8ТБ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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