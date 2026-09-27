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Жесткий диск серверный Western Digital 3.5" 8TB WD (WUS721208BLE6L4) SATA 6Gb/s, 7200rpm, 256MB 0B47078 купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск серверный Western Digital 3.5" 8TB WD (WUS721208BLE6L4) SATA 6Gb/s, 7200rpm, 256MB 0B47078

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Жесткий диск серверный Western Digital 3.5&quot; 8TB WD (WUS721208BLE6L4) SATA 6Gb/s, 7200rpm, 256MB 0B47078 - фото 1
Жесткий диск серверный Western Digital 3.5&quot; 8TB WD (WUS721208BLE6L4) SATA 6Gb/s, 7200rpm, 256MB 0B47078 - фото 2
Жесткий диск серверный Western Digital 3.5&quot; 8TB WD (WUS721208BLE6L4) SATA 6Gb/s, 7200rpm, 256MB 0B47078 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск серверный Western Digital 3.5&quot; 8TB WD (WUS721208BLE6L4) SATA 6Gb/s, 7200rpm, 256MB 0B47078 - фото 1
  • Жесткий диск серверный Western Digital 3.5&quot; 8TB WD (WUS721208BLE6L4) SATA 6Gb/s, 7200rpm, 256MB 0B47078 - фото 2
  • Жесткий диск серверный Western Digital 3.5&quot; 8TB WD (WUS721208BLE6L4) SATA 6Gb/s, 7200rpm, 256MB 0B47078 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739679
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Характеристики

Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
690

Описание товара Жесткий диск серверный Western Digital 3.5" 8TB WD (WUS721208BLE6L4) SATA 6Gb/s, 7200rpm, 256MB 0B47078

**Серверный жёсткий диск Western Digital 3.5" 8 ТБ (WUS721208BLE6L4)** Обеспечьте надёжное хранение данных с серверным жёстким диском Western Digital! **Основные характеристики:** * тип: HDD; * объём: 8 ТБ; * форм-фактор: 3,5"; * интерфейс: SATA; * скорость вращения: 7200 об/мин; * буферная память: 256 МБ. Этот жёсткий диск — отличное решение для серверов, где требуется большое пространство для хранения данных и высокая скорость работы. Благодаря скорости вращения 7200 об/мин и буферной памяти 256 МБ диск обеспечивает быструю обработку данных. Вид поставки — OEM, что позволяет сэкономить без потери качества. Выберите надёжность и производительность с Western Digital!



Теги товара: 8 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск серверный Western Digital 3.5" 8TB WD (WUS721208BLE6L4) SATA 6Gb/s, 7200rpm, 256MB 0B47078




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Характеристики
Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
**Серверный жёсткий диск Western Digital 3.5" 8 ТБ (WUS721208BLE6L4)** Обеспечьте надёжное хранение данных с серверным жёстким диском Western Digital! **Основные характеристики:** * тип: HDD; * объём: 8 ТБ; * форм-фактор: 3,5"; * интерфейс: SATA; * скорость вращения: 7200 об/мин; * буферная память: 256 МБ. Этот жёсткий диск — отличное решение для серверов, где требуется большое пространство для хранения данных и высокая скорость работы. Благодаря скорости вращения 7200 об/мин и буферной памяти 256 МБ диск обеспечивает быструю обработку данных. Вид поставки — OEM, что позволяет сэкономить без потери качества. Выберите надёжность и производительность с Western Digital!


Теги товара: 8 тб
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Отзывы


Жесткий диск серверный Western Digital 3.5" 8TB WD (WUS721208BLE6L4) SATA 6Gb/s, 7200rpm, 256MB 0B47078 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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