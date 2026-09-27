Жесткий диск серверный Western Digital 3.5" 8TB WD (WUS721208BLE6L4) SATA 6Gb/s, 7200rpm, 256MB 0B47078
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск серверный Western Digital 3.5" 8TB WD (WUS721208BLE6L4) SATA 6Gb/s, 7200rpm, 256MB 0B47078
**Серверный жёсткий диск Western Digital 3.5" 8 ТБ (WUS721208BLE6L4)** Обеспечьте надёжное хранение данных с серверным жёстким диском Western Digital! **Основные характеристики:** * тип: HDD; * объём: 8 ТБ; * форм-фактор: 3,5"; * интерфейс: SATA; * скорость вращения: 7200 об/мин; * буферная память: 256 МБ. Этот жёсткий диск — отличное решение для серверов, где требуется большое пространство для хранения данных и высокая скорость работы. Благодаря скорости вращения 7200 об/мин и буферной памяти 256 МБ диск обеспечивает быструю обработку данных. Вид поставки — OEM, что позволяет сэкономить без потери качества. Выберите надёжность и производительность с Western Digital!
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Теги товара: 8 тб
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Теги товара: 8 тб
Отзывы о товаре Жесткий диск серверный Western Digital 3.5" 8TB WD (WUS721208BLE6L4) SATA 6Gb/s, 7200rpm, 256MB 0B47078