Жесткий диск Seagate Exos 10E2400 2.4Tb (ST2400MM0129)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
2.4 Тб
Скорость вращения
10000 об./мин.
Объем буферной памяти, мб
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 850 руб.
В наличии
Код товара: 153859
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
54 850 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
2.4 Тб
Скорость вращения
10000 об./мин.
Объем буферной памяти, мб
256
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
500
Описание товара Жесткий диск Seagate Exos 10E2400 2.4Tb (ST2400MM0129)
HDD, 2,5", 2400 Гб, eMLC, 10000 об/мин, буфер 256 Мб, интерфейс SAS 3.0.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 52 120 руб.13030 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 10TB WD102PURP Surveillance Purple Pro
-
В наличииЦена 52 780 руб.13195 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 8TB WD8005FRYZ Desktop Gold 512E (7200r...
-
В наличииЦена 54 420 руб.13605 руб. в СплитЖесткий диск HDD Seagate 7200RPM 8TB (ST8000NM018B)
-
В наличииЦена 55 910 руб.13978 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC320 HUS728T8TAL5204 ...
-
В наличииЦена 59 360 руб.14840 руб. в СплитЖесткий диск HDD Seagate 10TB 7200RPM 6GB/S 256MB (ST10000NM017B...
-
В наличииЦена 60 420 руб.15105 руб. в СплитЖесткий диск HDD Seagate 12TB (ST12000NM000J)
-
В наличииЦена 61 000 руб.15250 руб. в СплитЖесткий диск Seagate HDD 12Tb IronWolf ST12000VN0008
-
В наличииЦена 61 820 руб.15455 руб. в СплитЖесткий диск Seagate IronWolf Pro 12 ТБ 3.5" (ST12000NT001)
-
В наличииЦена 76 320 руб.19080 руб. в СплитЖесткий диск Seagate SATA-III 16Tb ST16000NT001 NAS Ironwolf Pro...
-
В наличииЦена 76 630 руб.19158 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 14TB WD142KFGX NAS Red Pro (7200rpm) 51...
-
В наличииЦена 78 270 руб.19568 руб. в СплитЖесткий диск WD Gold 14Tb (WD141KRYZ)
-
В наличииЦена 78 270 руб.19568 руб. в СплитЖесткий диск Seagate SATA-III 14Tb 3.5" (ST14000NM000J)
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
2.4 Тб
Скорость вращения
10000 об./мин.
Объем буферной памяти, мб
256
Страна производитель
Китай
HDD, 2,5", 2400 Гб, eMLC, 10000 об/мин, буфер 256 Мб, интерфейс SAS 3.0.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Купить Жесткий диск Seagate Exos 10E2400 2.4Tb (ST2400MM0129) - по цене 54850 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate Exos 10E2400 2.4Tb (ST2400MM0129)