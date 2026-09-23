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Жесткий диск HDD Seagate 10TB 7200RPM 6GB/S 256MB (ST10000NM017B) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD Seagate 10TB 7200RPM 6GB/S 256MB (ST10000NM017B)

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Жесткий диск HDD Seagate 10TB 7200RPM 6GB/S 256MB (ST10000NM017B)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 940 руб. 
Начислим 944 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 513175
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Жесткий диск HDD Seagate 10TB 7200RPM 6GB/S 256MB (ST10000NM017B)
58 940 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
800

Описание товара Жесткий диск HDD Seagate 10TB 7200RPM 6GB/S 256MB (ST10000NM017B)

Жесткий диск Seagate Exos 7E10 ST10000NM017B емкостью 10TB предназначен для использования в серверных системах (совместимость уточняйте), диск выполнен в формате 3.5" с интерфейсом подключения SATA III (6Gb/s) и скоростью вращения 7200rpm, размер кеш-памяти 256MB.



Теги товара: 10 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Seagate 10TB 7200RPM 6GB/S 256MB (ST10000NM017B)




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Жесткий диск Seagate Exos 7E10 ST10000NM017B емкостью 10TB предназначен для использования в серверных системах (совместимость уточняйте), диск выполнен в формате 3.5" с интерфейсом подключения SATA III (6Gb/s) и скоростью вращения 7200rpm, размер кеш-памяти 256MB.


Теги товара: 10 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск HDD Seagate 10TB 7200RPM 6GB/S 256MB (ST10000NM017B) - стоимость товара 58940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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