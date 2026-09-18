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Жесткий диск WD 10Tb (WUS721010ALE6L4 0B42266) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск WD 10Tb (WUS721010ALE6L4 0B42266)

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Жесткий диск WD 10Tb (WUS721010ALE6L4 0B42266)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 293538
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
900

Описание товара Жесткий диск WD 10Tb (WUS721010ALE6L4 0B42266)

Компания Western Digital расширила серию жестких дисков Ultrastar DC HC330 топовой моделью объемом 10 ТБ. Она изготовлена в традиционном 3,5-дюймовом формате, без использования гелия внутри. Важным преимуществом является защита информации. Во-первых, на диске хранится резервная копия прошивки, которая предупреждает случайную потерю данных в случае неудачной перепрошивки диска. Во-вторых, поддерживает аппаратное шифрование данных: SED (Self-Encrypting Drive), Sanitize Crypto Scramble / Erase, CG-Enterprise encryption (Trusted Computing Group, Enterprise SSC) и FIPS 140-2 Level 2.



Теги товара: 10 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск WD 10Tb (WUS721010ALE6L4 0B42266)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
США
Описание
Компания Western Digital расширила серию жестких дисков Ultrastar DC HC330 топовой моделью объемом 10 ТБ. Она изготовлена в традиционном 3,5-дюймовом формате, без использования гелия внутри. Важным преимуществом является защита информации. Во-первых, на диске хранится резервная копия прошивки, которая предупреждает случайную потерю данных в случае неудачной перепрошивки диска. Во-вторых, поддерживает аппаратное шифрование данных: SED (Self-Encrypting Drive), Sanitize Crypto Scramble / Erase, CG-Enterprise encryption (Trusted Computing Group, Enterprise SSC) и FIPS 140-2 Level 2.


Теги товара: 10 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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