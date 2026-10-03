Жесткий диск WD WD SATA3 14Tb Purple 7200 (WD142PURP)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
14 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649680
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
14 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Размеры в упаковке, см
16х11х1
Вес, г.
725
Описание товара Жесткий диск WD WD SATA3 14Tb Purple 7200 (WD142PURP)
Особенности: Накопитель для передовых интеллектуальных систем видеонаблюдения Эффективная работа интеллектуального решения для видеонаблюдения Эксклюзивная технология искусственного интеллекта Western Digital AllFrame™ Несколько камер, несколько потоков Возможность выдерживать большие нагрузки в современных системах Специально для надежной работы в современных высокопроизводительных интеллектуальных решениях для видеонаблюдения Проверенная в эксплуатации большая емкость Оперативное управление хранением данных благодаря WDDA
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
14 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Особенности: Накопитель для передовых интеллектуальных систем видеонаблюдения Эффективная работа интеллектуального решения для видеонаблюдения Эксклюзивная технология искусственного интеллекта Western Digital AllFrame™ Несколько камер, несколько потоков Возможность выдерживать большие нагрузки в современных системах Специально для надежной работы в современных высокопроизводительных интеллектуальных решениях для видеонаблюдения Проверенная в эксплуатации большая емкость Оперативное управление хранением данных благодаря WDDA
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Жесткий диск WD WD SATA3 14Tb Purple 7200 (WD142PURP) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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