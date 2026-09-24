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Жесткий диск Western Digital 12TB 3.5" 7200 RPM 256MB SATA-III (WD120EFGX) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Western Digital 12TB 3.5" 7200 RPM 256MB SATA-III (WD120EFGX)

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Жесткий диск Western Digital 12TB 3.5&quot; 7200 RPM 256MB SATA-III (WD120EFGX) - фото 1
Жесткий диск Western Digital 12TB 3.5&quot; 7200 RPM 256MB SATA-III (WD120EFGX) - фото 2
Жесткий диск Western Digital 12TB 3.5&quot; 7200 RPM 256MB SATA-III (WD120EFGX) - фото 3
Жесткий диск Western Digital 12TB 3.5&quot; 7200 RPM 256MB SATA-III (WD120EFGX) - фото 4
Жесткий диск Western Digital 12TB 3.5&quot; 7200 RPM 256MB SATA-III (WD120EFGX) - фото 5
Жесткий диск Western Digital 12TB 3.5&quot; 7200 RPM 256MB SATA-III (WD120EFGX) - фото 6
Жесткий диск Western Digital 12TB 3.5&quot; 7200 RPM 256MB SATA-III (WD120EFGX) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
12 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск Western Digital 12TB 3.5&quot; 7200 RPM 256MB SATA-III (WD120EFGX) - фото 1
  • Жесткий диск Western Digital 12TB 3.5&quot; 7200 RPM 256MB SATA-III (WD120EFGX) - фото 2
  • Жесткий диск Western Digital 12TB 3.5&quot; 7200 RPM 256MB SATA-III (WD120EFGX) - фото 3
  • Жесткий диск Western Digital 12TB 3.5&quot; 7200 RPM 256MB SATA-III (WD120EFGX) - фото 4
  • Жесткий диск Western Digital 12TB 3.5&quot; 7200 RPM 256MB SATA-III (WD120EFGX) - фото 5
  • Жесткий диск Western Digital 12TB 3.5&quot; 7200 RPM 256MB SATA-III (WD120EFGX) - фото 6
  • Жесткий диск Western Digital 12TB 3.5&quot; 7200 RPM 256MB SATA-III (WD120EFGX) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718476
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
12 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х3
Вес, г.
530

Описание товара Жесткий диск Western Digital 12TB 3.5" 7200 RPM 256MB SATA-III (WD120EFGX)

**Жёсткий диск Western Digital 12 ТБ (3.5", 7200 об/мин, SATA-III) — надёжное решение для NAS-систем** Ищете вместительное и надёжное хранилище данных для вашей NAS-системы? Жёсткий диск Western Digital ёмкостью 12 ТБ — идеальный выбор! **Основные характеристики:** * объём: 12 ТБ — достаточно места для хранения большого количества данных; * форм-фактор: 3.5" — совместимость с большинством NAS-устройств; * скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин — высокая производительность; * интерфейс: SATA-III (6 Гб/с) — быстрая передача данных; * объём буфера: 512 МБ — ускорение работы с данными; * технология записи: CMR — надёжность и долговечность. Жёсткий диск поставляется в розничной упаковке (RTL), готов к установке и использованию. С ним вы сможете расширить возможности вашей NAS-системы и обеспечить безопасное хранение важных данных.



Теги товара: 12 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Western Digital 12TB 3.5" 7200 RPM 256MB SATA-III (WD120EFGX)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
12 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
**Жёсткий диск Western Digital 12 ТБ (3.5", 7200 об/мин, SATA-III) — надёжное решение для NAS-систем** Ищете вместительное и надёжное хранилище данных для вашей NAS-системы? Жёсткий диск Western Digital ёмкостью 12 ТБ — идеальный выбор! **Основные характеристики:** * объём: 12 ТБ — достаточно места для хранения большого количества данных; * форм-фактор: 3.5" — совместимость с большинством NAS-устройств; * скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин — высокая производительность; * интерфейс: SATA-III (6 Гб/с) — быстрая передача данных; * объём буфера: 512 МБ — ускорение работы с данными; * технология записи: CMR — надёжность и долговечность. Жёсткий диск поставляется в розничной упаковке (RTL), готов к установке и использованию. С ним вы сможете расширить возможности вашей NAS-системы и обеспечить безопасное хранение важных данных.


Теги товара: 12 тб
Самовывоз
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Отзывы


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