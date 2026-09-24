Жесткий диск Western Digital 12TB 3.5" 7200 RPM 256MB SATA-III (WD120EFGX)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск Western Digital 12TB 3.5" 7200 RPM 256MB SATA-III (WD120EFGX)
**Жёсткий диск Western Digital 12 ТБ (3.5", 7200 об/мин, SATA-III) — надёжное решение для NAS-систем** Ищете вместительное и надёжное хранилище данных для вашей NAS-системы? Жёсткий диск Western Digital ёмкостью 12 ТБ — идеальный выбор! **Основные характеристики:** * объём: 12 ТБ — достаточно места для хранения большого количества данных; * форм-фактор: 3.5" — совместимость с большинством NAS-устройств; * скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин — высокая производительность; * интерфейс: SATA-III (6 Гб/с) — быстрая передача данных; * объём буфера: 512 МБ — ускорение работы с данными; * технология записи: CMR — надёжность и долговечность. Жёсткий диск поставляется в розничной упаковке (RTL), готов к установке и использованию. С ним вы сможете расширить возможности вашей NAS-системы и обеспечить безопасное хранение важных данных.
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Теги товара: 12 тб
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Теги товара: 12 тб
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