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Жесткий диск Toshiba SATA-III 12TB MG09ACA12TE купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Toshiba SATA-III 12TB MG09ACA12TE

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Жесткий диск Toshiba SATA-III 12TB MG09ACA12TE - фото 2
Жесткий диск Toshiba SATA-III 12TB MG09ACA12TE - фото 3
Жесткий диск Toshiba SATA-III 12TB MG09ACA12TE - фото 4
Жесткий диск Toshiba SATA-III 12TB MG09ACA12TE - фото 5
Жесткий диск Toshiba SATA-III 12TB MG09ACA12TE - фото 6
Жесткий диск Toshiba SATA-III 12TB MG09ACA12TE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
12 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 12TB MG09ACA12TE - фото 1
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 12TB MG09ACA12TE - фото 2
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 12TB MG09ACA12TE - фото 3
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 12TB MG09ACA12TE - фото 4
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 12TB MG09ACA12TE - фото 5
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 12TB MG09ACA12TE - фото 6
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 12TB MG09ACA12TE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714766
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Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
12 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
645

Описание товара Жесткий диск Toshiba SATA-III 12TB MG09ACA12TE

Специально для вашего крупного бизнеса Сегодня, когда большие данные стимулируют спрос на распределенные системы хранения данных как в облаке, так и локально на предприятиях, в корпоративных серверах и системах хранения данных нужно использовать решения, которые действительно заслуживают доверия. Корпоративные жесткие диски высокой емкости из линейки MG от Toshiba имеют полезную емкость до 16 ТБ, позволяют выбирать между интерфейсом SATA и SAS и обеспечивают круглосуточную эксплуатацию при рабочей нагрузке в 550 ТБ/год. Диски из линейки MG идеально подходят для корпоративных массивов хранения, для промышленных серверов и систем хранения данных. Их высокая емкость и современные технологии отвечают всем тем требованиям, которые предъявляются инфраструктурами центров обработки данных и облачных решений.



Теги товара: 12 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Toshiba SATA-III 12TB MG09ACA12TE




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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
12 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Описание
Специально для вашего крупного бизнеса Сегодня, когда большие данные стимулируют спрос на распределенные системы хранения данных как в облаке, так и локально на предприятиях, в корпоративных серверах и системах хранения данных нужно использовать решения, которые действительно заслуживают доверия. Корпоративные жесткие диски высокой емкости из линейки MG от Toshiba имеют полезную емкость до 16 ТБ, позволяют выбирать между интерфейсом SATA и SAS и обеспечивают круглосуточную эксплуатацию при рабочей нагрузке в 550 ТБ/год. Диски из линейки MG идеально подходят для корпоративных массивов хранения, для промышленных серверов и систем хранения данных. Их высокая емкость и современные технологии отвечают всем тем требованиям, которые предъявляются инфраструктурами центров обработки данных и облачных решений.


Теги товара: 12 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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