Жесткий диск Toshiba SATA-III 12TB MG09ACA12TE
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск Toshiba SATA-III 12TB MG09ACA12TE
Специально для вашего крупного бизнеса Сегодня, когда большие данные стимулируют спрос на распределенные системы хранения данных как в облаке, так и локально на предприятиях, в корпоративных серверах и системах хранения данных нужно использовать решения, которые действительно заслуживают доверия. Корпоративные жесткие диски высокой емкости из линейки MG от Toshiba имеют полезную емкость до 16 ТБ, позволяют выбирать между интерфейсом SATA и SAS и обеспечивают круглосуточную эксплуатацию при рабочей нагрузке в 550 ТБ/год. Диски из линейки MG идеально подходят для корпоративных массивов хранения, для промышленных серверов и систем хранения данных. Их высокая емкость и современные технологии отвечают всем тем требованиям, которые предъявляются инфраструктурами центров обработки данных и облачных решений.
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Теги товара: 12 тб
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб
Теги товара: 12 тб
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