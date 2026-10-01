Жесткий диск Seagate SATA-III 14Tb 3.5" (ST14000NM000J)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
14 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 410 руб.
В наличии
Код товара: 619504
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Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
66 410 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
14 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2500000
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
700
Описание товара Жесткий диск Seagate SATA-III 14Tb 3.5" (ST14000NM000J)
Диск HDD Seagate - Exos X18, for Enterprise, SATA III (6Gb/s), 3.5", 14TB, 7K, 256MB, ST14000NM000J
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
14 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2500000
Диск HDD Seagate - Exos X18, for Enterprise, SATA III (6Gb/s), 3.5", 14TB, 7K, 256MB, ST14000NM000J
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Жесткий диск Seagate SATA-III 14Tb 3.5" (ST14000NM000J) – стоимость товара 66410 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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