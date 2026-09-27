Жесткий диск Seagate HDD 12Tb IronWolf ST12000VN0008
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск Seagate HDD 12Tb IronWolf ST12000VN0008
Универсальные возможности для домашних систем NAS, малого и среднего бизнеса Накопители IronWolf™ созданы для сетевых хранилищ. Эти мощные, надежные и масштабируемые диски поддерживают круглосуточную работу в многодисковых средах самой разной емкости. Применение Для сетевых хранилищ с количеством отсеков от 1 до 8 Настольные серверы и ПК с RAID-массивами Мультимедийные серверные устройства хранения данных Частное облако Основные преимущества Оптимизация для сетевых хранилищ благодаря AgileArray™ . Микропрограмма AgileArray обеспечивает балансировку накопителя в двух плоскостях, оптимизирует работу RAID-массивов в средах с несколькими отсеками и энергопотребление. Активная защита сетевых хранилищ с помощью IronWolf Health Management помогает предотвращать и устранять угрозы, а также восстанавливать данные. Высокая производительность. Сетевые хранилища Seagate работают без задержек и простоев даже при высокой рабочей нагрузке. Они являются лидерами рынка по производительности. Датчики вращательной вибрации. Это первый в своем классе диск, оборудованный датчиками вращательной вибрации для обеспечения высокой производительности в многодисковых корпусах NAS. Модельный ряд включает накопители емкостью до 16 ТБ. Расширенный выбор вариантов емкости позволяет подобрать нужную модель по потребностям и бюджету. Seagate предлагает масштабируемые решения для любых вариантов использования сетевых хранилищ. Расширенные возможности благодаря многопользовательской технологии. Рабочая нагрузка дисков IronWolf составляет 180 ТБ/год. Это значит, что к серверу сетевого хранилища могут без проблем обращаться одновременно несколько пользователей. Это особенно оценят специалисты творческих профессий и работники малого бизнеса. Для постоянной работы и обеспечения круглосуточной доступности. Удаленный доступ позволяет работать с данными сетевого хранилища в любое время, где бы вы ни находились. Среднее время наработки на отказ 1 млн ч и трехлетняя ограниченная гарантия сокращают расходы на обслуживание и совокупную стоимость владения по сравнению с дисками для настольных ПК.
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Теги товара: 12 тб
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Теги товара: 12 тб
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