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Жесткий диск Seagate HDD 12Tb IronWolf ST12000VN0008 купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate HDD 12Tb IronWolf ST12000VN0008

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Жесткий диск Seagate HDD 12Tb IronWolf ST12000VN0008 - фото 2
Жесткий диск Seagate HDD 12Tb IronWolf ST12000VN0008 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
12 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
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  • Жесткий диск Seagate HDD 12Tb IronWolf ST12000VN0008 - фото 2
  • Жесткий диск Seagate HDD 12Tb IronWolf ST12000VN0008 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 229746
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
12 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
680

Описание товара Жесткий диск Seagate HDD 12Tb IronWolf ST12000VN0008

Универсальные возможности для домашних систем NAS, малого и среднего бизнеса Накопители IronWolf™ созданы для сетевых хранилищ. Эти мощные, надежные и масштабируемые диски поддерживают круглосуточную работу в многодисковых средах самой разной емкости. Применение Для сетевых хранилищ с количеством отсеков от 1 до 8 Настольные серверы и ПК с RAID-массивами Мультимедийные серверные устройства хранения данных Частное облако Основные преимущества Оптимизация для сетевых хранилищ благодаря AgileArray™ . Микропрограмма AgileArray обеспечивает балансировку накопителя в двух плоскостях, оптимизирует работу RAID-массивов в средах с несколькими отсеками и энергопотребление. Активная защита сетевых хранилищ с помощью IronWolf Health Management помогает предотвращать и устранять угрозы, а также восстанавливать данные. Высокая производительность. Сетевые хранилища Seagate работают без задержек и простоев даже при высокой рабочей нагрузке. Они являются лидерами рынка по производительности. Датчики вращательной вибрации. Это первый в своем классе диск, оборудованный датчиками вращательной вибрации для обеспечения высокой производительности в многодисковых корпусах NAS. Модельный ряд включает накопители емкостью до 16 ТБ. Расширенный выбор вариантов емкости позволяет подобрать нужную модель по потребностям и бюджету. Seagate предлагает масштабируемые решения для любых вариантов использования сетевых хранилищ. Расширенные возможности благодаря многопользовательской технологии. Рабочая нагрузка дисков IronWolf составляет 180 ТБ/год. Это значит, что к серверу сетевого хранилища могут без проблем обращаться одновременно несколько пользователей. Это особенно оценят специалисты творческих профессий и работники малого бизнеса. Для постоянной работы и обеспечения круглосуточной доступности. Удаленный доступ позволяет работать с данными сетевого хранилища в любое время, где бы вы ни находились. Среднее время наработки на отказ 1 млн ч и трехлетняя ограниченная гарантия сокращают расходы на обслуживание и совокупную стоимость владения по сравнению с дисками для настольных ПК.



Теги товара: 12 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate HDD 12Tb IronWolf ST12000VN0008




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
12 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальные возможности для домашних систем NAS, малого и среднего бизнеса Накопители IronWolf™ созданы для сетевых хранилищ. Эти мощные, надежные и масштабируемые диски поддерживают круглосуточную работу в многодисковых средах самой разной емкости. Применение Для сетевых хранилищ с количеством отсеков от 1 до 8 Настольные серверы и ПК с RAID-массивами Мультимедийные серверные устройства хранения данных Частное облако Основные преимущества Оптимизация для сетевых хранилищ благодаря AgileArray™ . Микропрограмма AgileArray обеспечивает балансировку накопителя в двух плоскостях, оптимизирует работу RAID-массивов в средах с несколькими отсеками и энергопотребление. Активная защита сетевых хранилищ с помощью IronWolf Health Management помогает предотвращать и устранять угрозы, а также восстанавливать данные. Высокая производительность. Сетевые хранилища Seagate работают без задержек и простоев даже при высокой рабочей нагрузке. Они являются лидерами рынка по производительности. Датчики вращательной вибрации. Это первый в своем классе диск, оборудованный датчиками вращательной вибрации для обеспечения высокой производительности в многодисковых корпусах NAS. Модельный ряд включает накопители емкостью до 16 ТБ. Расширенный выбор вариантов емкости позволяет подобрать нужную модель по потребностям и бюджету. Seagate предлагает масштабируемые решения для любых вариантов использования сетевых хранилищ. Расширенные возможности благодаря многопользовательской технологии. Рабочая нагрузка дисков IronWolf составляет 180 ТБ/год. Это значит, что к серверу сетевого хранилища могут без проблем обращаться одновременно несколько пользователей. Это особенно оценят специалисты творческих профессий и работники малого бизнеса. Для постоянной работы и обеспечения круглосуточной доступности. Удаленный доступ позволяет работать с данными сетевого хранилища в любое время, где бы вы ни находились. Среднее время наработки на отказ 1 млн ч и трехлетняя ограниченная гарантия сокращают расходы на обслуживание и совокупную стоимость владения по сравнению с дисками для настольных ПК.


Теги товара: 12 тб
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