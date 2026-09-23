Жесткий диск HDD Synology 12Tb (HAT5300-12T)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
12 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 860 руб.
В наличии
Код товара: 491013
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
80 860 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
12 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
18х14х4
Вес, г.
750
Описание товара Жесткий диск HDD Synology 12Tb (HAT5300-12T)
Жесткие диски Synology HAT5300 обеспечивают лучшую в своем классе производительность благодаря эффективной интеграции с DSM и оборудованием Synology. Благодаря внутреннему тестированию длительностью до 300 000 часов и 5-летней ограниченной гарантии от компании Synology1 диски серии HAT5300 обеспечивают непревзойденную надежность систем Synology.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб
Теги товара: 12 тб
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
12 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Тайвань
Жесткие диски Synology HAT5300 обеспечивают лучшую в своем классе производительность благодаря эффективной интеграции с DSM и оборудованием Synology. Благодаря внутреннему тестированию длительностью до 300 000 часов и 5-летней ограниченной гарантии от компании Synology1 диски серии HAT5300 обеспечивают непревзойденную надежность систем Synology.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб
Теги товара: 12 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб
Теги товара: 12 тб
Жесткий диск HDD Synology 12Tb (HAT5300-12T) - стоимость товара 80860 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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