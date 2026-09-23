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Жесткий диск HDD Synology SATA 16TB (HAT5300-16T) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD Synology SATA 16TB (HAT5300-16T)

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Жесткий диск HDD Synology SATA 16TB (HAT5300-16T)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
16 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 430 руб. 
Начислим 1415 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 491444
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Жесткий диск HDD Synology SATA 16TB (HAT5300-16T)
88 430 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Synology
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
16 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
800

Описание товара Жесткий диск HDD Synology SATA 16TB (HAT5300-16T)

Жесткие диски Synology HAT5300 обеспечивают лучшую в своем классе производительность благодаря эффективной интеграции с DSM и оборудованием Synology. Благодаря внутреннему тестированию длительностью до 300 000 часов и 5-летней ограниченной гарантии от компании Synology1 диски серии HAT5300 обеспечивают непревзойденную надежность систем Synology.

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Synology SATA 16TB (HAT5300-16T)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Synology
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
16 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Описание
Жесткие диски Synology HAT5300 обеспечивают лучшую в своем классе производительность благодаря эффективной интеграции с DSM и оборудованием Synology. Благодаря внутреннему тестированию длительностью до 300 000 часов и 5-летней ограниченной гарантии от компании Synology1 диски серии HAT5300 обеспечивают непревзойденную надежность систем Synology.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск HDD Synology SATA 16TB (HAT5300-16T) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 88430 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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