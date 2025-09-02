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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
20 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10ACA20TE)
Жесткий диск Toshiba MG10 Series относится к корпоративному классу и будет актуален для систем хранения данных, промышленных серверов, облачных систем хранения, файловых систем. Полезная емкость диска соответствует 20 ТБ. Для быстрой обработки информации модель использует чип оперативной памяти на 512 Мб. Toshiba MG10 Series отвечает требованиям, которые предъявляют центры облачных решений и обработки данных. Диск использует интерфейс SATA III с поддержкой пропускной способности 6 Гбит/с. Это позволяет ему быстро обрабатывать поступающую информацию, не допускать задержек при чтении и записи. Шпиндель устройства вращается со скоростью 7200 об./мин., что говорит о хороших скоростных характеристиках. Жесткий диск поддерживает магнитную запись CMR.
Жесткий диск Toshiba MG10 Series относится к корпоративному классу и будет актуален для систем хранения данных, промышленных серверов, облачных систем хранения, файловых систем. Полезная емкость диска соответствует 20 ТБ. Для быстрой обработки информации модель использует чип оперативной памяти на 512 Мб. Toshiba MG10 Series отвечает требованиям, которые предъявляют центры облачных решений и обработки данных. Диск использует интерфейс SATA III с поддержкой пропускной способности 6 Гбит/с. Это позволяет ему быстро обрабатывать поступающую информацию, не допускать задержек при чтении и записи. Шпиндель устройства вращается со скоростью 7200 об./мин., что говорит о хороших скоростных характеристиках. Жесткий диск поддерживает магнитную запись CMR.
Комментарий:
Линейная скорость чтения >290Мб/с. А рандомная низкая, и чтения, и записи. Диск для видео.
Источник: Яндекс Маркет
kayman kayman
Достоинства:
Комментарий:
Диск новый. Отдают без упаковки, только в антистатическом пакете. Сделано в Китае
Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10ACA20TE) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 93220 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10ACA20TE)
Достоинства:
Комментарий:
Линейная скорость чтения >290Мб/с. А рандомная низкая, и чтения, и записи. Диск для видео.
Достоинства:
Комментарий:
Диск новый. Отдают без упаковки, только в антистатическом пакете. Сделано в Китае