Top.Mail.Ru
Жесткий диск Toshiba SATA-III 24TB MG11ACA24TE купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Жесткий диск Toshiba SATA-III 24TB MG11ACA24TE

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Жесткий диск Toshiba SATA-III 24TB MG11ACA24TE - фото 1
Жесткий диск Toshiba SATA-III 24TB MG11ACA24TE - фото 2
Жесткий диск Toshiba SATA-III 24TB MG11ACA24TE - фото 3
Жесткий диск Toshiba SATA-III 24TB MG11ACA24TE - фото 4
Жесткий диск Toshiba SATA-III 24TB MG11ACA24TE - фото 5
Жесткий диск Toshiba SATA-III 24TB MG11ACA24TE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
24 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 24TB MG11ACA24TE - фото 1
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 24TB MG11ACA24TE - фото 2
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 24TB MG11ACA24TE - фото 3
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 24TB MG11ACA24TE - фото 4
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 24TB MG11ACA24TE - фото 5
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 24TB MG11ACA24TE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
114 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714769
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
24 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Филиппины
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
700

Описание товара Жесткий диск Toshiba SATA-III 24TB MG11ACA24TE

**Жесткий диск серверный Toshiba 3.5' 24TB MG Series SATA3 6Gb/s 7200RPM 512MB Buffer** Обеспечьте высокую производительность и надёжность вашего сервера с жестким диском Toshiba MG Series. Этот диск идеально подходит для центров обработки данных и критически важных приложений, где требуется максимальная эффективность и стабильность. **Основные характеристики:** - **Ёмкость:** 24 ТБ — идеальное решение для хранения больших объёмов данных. - **Интерфейс:** SATA3 6Gb/s — обеспечивает быструю передачу данных и совместимость с современными серверами. - **Скорость вращения:** 7200 об/мин — гарантирует высокую скорость чтения и записи данных. - **Буферная память:** 512 МБ — помогает ускорить обработку данных и повысить производительность. **Преимущества:** - **Надёжность:** жёсткий диск разработан для круглосуточной работы в серверных условиях, что обеспечивает долгий срок службы и стабильность. - **Совместимость:** благодаря стандартному интерфейсу SATA3, диск легко интегрируется в большинство серверных систем. - **Эффективность:** высокая скорость вращения и большой объём буферной памяти позволяют максимально эффективно использовать ресурсы сервера. Выберите жёсткий диск Toshiba MG Series для обеспечения надёжного и производительного хранения данных в вашей серверной инфраструктуре.

Отзывы о товаре Жесткий диск Toshiba SATA-III 24TB MG11ACA24TE




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
24 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Филиппины
Описание
**Жесткий диск серверный Toshiba 3.5' 24TB MG Series SATA3 6Gb/s 7200RPM 512MB Buffer** Обеспечьте высокую производительность и надёжность вашего сервера с жестким диском Toshiba MG Series. Этот диск идеально подходит для центров обработки данных и критически важных приложений, где требуется максимальная эффективность и стабильность. **Основные характеристики:** - **Ёмкость:** 24 ТБ — идеальное решение для хранения больших объёмов данных. - **Интерфейс:** SATA3 6Gb/s — обеспечивает быструю передачу данных и совместимость с современными серверами. - **Скорость вращения:** 7200 об/мин — гарантирует высокую скорость чтения и записи данных. - **Буферная память:** 512 МБ — помогает ускорить обработку данных и повысить производительность. **Преимущества:** - **Надёжность:** жёсткий диск разработан для круглосуточной работы в серверных условиях, что обеспечивает долгий срок службы и стабильность. - **Совместимость:** благодаря стандартному интерфейсу SATA3, диск легко интегрируется в большинство серверных систем. - **Эффективность:** высокая скорость вращения и большой объём буферной памяти позволяют максимально эффективно использовать ресурсы сервера. Выберите жёсткий диск Toshiba MG Series для обеспечения надёжного и производительного хранения данных в вашей серверной инфраструктуре.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Toshiba SATA-III 24TB MG11ACA24TE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...