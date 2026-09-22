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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
20 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
106 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726839
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Описание товара Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5" SAS 20TB (MG11SCA20TE)
Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 20TB MG11SCA20TE — это высоконадежный корпоративный накопитель, созданный для работы в круглосуточных режимах с интенсивными нагрузками. Основанный на технологии магнитной записи (CMR) и интерфейсе SAS 12 Гбит/с, он предлагает исключительную емкость 20 ТБ, высокую скорость передачи данных и выдающиеся показатели надежности (MTBF 2.5 млн часов). Идеальное решение для серверов, систем хранения данных (NAS, SAN) и дата-центров, где критически важны бесперебойность работы и сохранность информации.
Надежность и емкость для критически важных задач
Накопитель Toshiba Enterprise MG11SCA20TE представляет собой вершину развития корпоративных жестких дисков. Он сочетает в себе революционную плотность записи, проверенную платформу с частотой вращения 7200 об/мин и интерфейс SAS для максимальной пропускной способности и отказоустойчивости. Диск рассчитан на экстремальные ежегодные рабочие нагрузки до 550 ТБ, что делает его фундаментом для построения высокопроизводительных и масштабируемых систем хранения.
Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 20TB MG11SCA20TE — это высоконадежный корпоративный накопитель, созданный для работы в круглосуточных режимах с интенсивными нагрузками. Основанный на технологии магнитной записи (CMR) и интерфейсе SAS 12 Гбит/с, он предлагает исключительную емкость 20 ТБ, высокую скорость передачи данных и выдающиеся показатели надежности (MTBF 2.5 млн часов). Идеальное решение для серверов, систем хранения данных (NAS, SAN) и дата-центров, где критически важны бесперебойность работы и сохранность информации.
Надежность и емкость для критически важных задач
Накопитель Toshiba Enterprise MG11SCA20TE представляет собой вершину развития корпоративных жестких дисков. Он сочетает в себе революционную плотность записи, проверенную платформу с частотой вращения 7200 об/мин и интерфейс SAS для максимальной пропускной способности и отказоустойчивости. Диск рассчитан на экстремальные ежегодные рабочие нагрузки до 550 ТБ, что делает его фундаментом для построения высокопроизводительных и масштабируемых систем хранения.
Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5" SAS 20TB (MG11SCA20TE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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