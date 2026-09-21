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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
22 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
95 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714768
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Описание товара Жесткий диск Toshiba SATA-III 22TB MG10AFA22TE
Специально для вашего крупного бизнеса
Сегодня, когда большие данные стимулируют спрос на распределенные системы хранения данных как в облаке, так и локально на предприятиях, в корпоративных серверах и системах хранения данных нужно использовать решения, которые действительно заслуживают доверия. Корпоративные жесткие диски высокой емкости из линейки MG от Toshiba имеют полезную емкость до 16 ТБ, позволяют выбирать между интерфейсом SATA и SAS и обеспечивают круглосуточную эксплуатацию при рабочей нагрузке в 550 ТБ/год. Диски из линейки MG идеально подходят для корпоративных массивов хранения, для промышленных серверов и систем хранения данных. Их высокая емкость и современные технологии отвечают всем тем требованиям, которые предъявляются инфраструктурами центров обработки данных и облачных решений.
Специально для вашего крупного бизнеса
Сегодня, когда большие данные стимулируют спрос на распределенные системы хранения данных как в облаке, так и локально на предприятиях, в корпоративных серверах и системах хранения данных нужно использовать решения, которые действительно заслуживают доверия. Корпоративные жесткие диски высокой емкости из линейки MG от Toshiba имеют полезную емкость до 16 ТБ, позволяют выбирать между интерфейсом SATA и SAS и обеспечивают круглосуточную эксплуатацию при рабочей нагрузке в 550 ТБ/год. Диски из линейки MG идеально подходят для корпоративных массивов хранения, для промышленных серверов и систем хранения данных. Их высокая емкость и современные технологии отвечают всем тем требованиям, которые предъявляются инфраструктурами центров обработки данных и облачных решений.
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