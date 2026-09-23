Жесткий диск Seagate SkyHawk AI 20 ТБ 3.5" (ST20000VE002)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
20 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 641587
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
20 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2500000
Размеры в упаковке, см
14х10х3
Вес, г.
700
Описание товара Жесткий диск Seagate SkyHawk AI 20 ТБ 3.5" (ST20000VE002)
Жесткий диск Seagate SkyHawk AI – запоминающее устройство для систем видеонаблюдения и сетевых регистраторов. Он способен выдерживать работу в интенсивном режиме при круглосуточной нагрузке. Увеличенная емкость 20 ТБ гарантирует хранение большого количества видео и прочих файлов. Прочная конструкция с гелиевым наполнением обеспечивает устойчивость к повреждениям одновременно со сниженными показателями вибрации и шума. Seagate SkyHawk AI подключается по интерфейсу SATA III. Поддержка RAID позволяет объединить несколько накопителей в одно хранилище.
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
20 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2500000
Жесткий диск Seagate SkyHawk AI – запоминающее устройство для систем видеонаблюдения и сетевых регистраторов. Он способен выдерживать работу в интенсивном режиме при круглосуточной нагрузке. Увеличенная емкость 20 ТБ гарантирует хранение большого количества видео и прочих файлов. Прочная конструкция с гелиевым наполнением обеспечивает устойчивость к повреждениям одновременно со сниженными показателями вибрации и шума. Seagate SkyHawk AI подключается по интерфейсу SATA III. Поддержка RAID позволяет объединить несколько накопителей в одно хранилище.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Жесткий диск Seagate SkyHawk AI 20 ТБ 3.5" (ST20000VE002) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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