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Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09SCA18TE) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09SCA18TE)

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Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09SCA18TE) - фото 1
Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09SCA18TE) - фото 2
Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09SCA18TE) - фото 3
Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09SCA18TE) - фото 4
Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09SCA18TE) - фото 5
Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09SCA18TE) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
18 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09SCA18TE) - фото 1
  • Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09SCA18TE) - фото 2
  • Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09SCA18TE) - фото 3
  • Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09SCA18TE) - фото 4
  • Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09SCA18TE) - фото 5
  • Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09SCA18TE) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 580 руб. 
Начислим 1450 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 518293
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09SCA18TE)
90 580 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
18 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Филиппины
Размеры в упаковке, см
17х13х4
Вес, г.
720

Описание товара Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09SCA18TE)

Жесткий диск Toshiba 18TB MG09SCA18TE отличается внушительной емкостью. Устройство подходит для размещения до 18 ТБ информации. Диск принадлежит к корпоративному классу. Модель рассчитана на использование в составе центров обработки данных и крупных облачных систем хранения. Диск адаптирован к высокой интенсивности чтения и записи. Устройство может быть установлено в любой типовой офисный или домашний стационарный компьютер. Несмотря на высокий уровень скоростных возможностей и значительный объем, модель демонстрирует высокий уровень энергоэффективности.

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09SCA18TE)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
18 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Филиппины
Описание
Жесткий диск Toshiba 18TB MG09SCA18TE отличается внушительной емкостью. Устройство подходит для размещения до 18 ТБ информации. Диск принадлежит к корпоративному классу. Модель рассчитана на использование в составе центров обработки данных и крупных облачных систем хранения. Диск адаптирован к высокой интенсивности чтения и записи. Устройство может быть установлено в любой типовой офисный или домашний стационарный компьютер. Несмотря на высокий уровень скоростных возможностей и значительный объем, модель демонстрирует высокий уровень энергоэффективности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09SCA18TE) - по цене 90580 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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