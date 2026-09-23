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Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09ACA18TE) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09ACA18TE)

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Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09ACA18TE) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
18 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09ACA18TE) - фото 1
  • Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09ACA18TE) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 320 руб. 
Начислим 1382 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 505704
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09ACA18TE)
86 320 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
18 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Размеры в упаковке, см
17х13х4
Вес, г.
800

Описание товара Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09ACA18TE)

Описание товара Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09ACA18TE) Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09ACA18TE)/ назначение для ПК/ метод записи MAMR/ скорость передачи данных 281 МБ/с/ потребляемая мощность при работе 4.16 Вт Смотрите также: SSD накопители , Блоки питания , Видеокарты , Жесткие диски , Звуковые карты , Контроллеры , Корпуса , Кулеры и системы охлаждения , Материнские платы , Оперативная память , Оптические приводы , Процессоры (CPU) , Термопаста, аксессуары для системы охлаждения , 1 тб , 2 тб , 4 тб , 6 тб , 8 тб , 10 тб , 12 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09ACA18TE)




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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
18 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Описание
Описание товара Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09ACA18TE) Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09ACA18TE)/ назначение для ПК/ метод записи MAMR/ скорость передачи данных 281 МБ/с/ потребляемая мощность при работе 4.16 Вт Смотрите также: SSD накопители , Блоки питания , Видеокарты , Жесткие диски , Звуковые карты , Контроллеры , Корпуса , Кулеры и системы охлаждения , Материнские платы , Оперативная память , Оптические приводы , Процессоры (CPU) , Термопаста, аксессуары для системы охлаждения , 1 тб , 2 тб , 4 тб , 6 тб , 8 тб , 10 тб , 12 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09ACA18TE) - купить по цене 86320 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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