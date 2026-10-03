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Жесткий диск WD Gold 14Tb (WD141KRYZ) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск WD Gold 14Tb (WD141KRYZ)

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Жесткий диск WD Gold 14Tb (WD141KRYZ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
14 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 270 руб. 
Начислим 1253 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 289809
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Жесткий диск WD Gold 14Tb (WD141KRYZ)
78 270 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
14 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х21х10
Вес, г.
500

Описание товара Жесткий диск WD Gold 14Tb (WD141KRYZ)

В жестких дисках WD Gold, нагрузочная способность которых в десять раз превосходит емкость жестких дисков для настольных компьютеров, реализованы технологии, позволяющие добиться лучших в отрасли показателей надежности, емкости, энергоэффективности и производительности. Жесткие диски WD Gold, специально разработанные для решения множества специфических задач, стоящих перед центрами обработки данных, идеальны для массивов серверов и хранения данных, от которых требуется высокий уровень доступности, то есть необходимы максимально надежные устройства хранения и круглосуточная выделенная линия поддержки.

Отзывы о товаре Жесткий диск WD Gold 14Tb (WD141KRYZ)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
14 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Описание
В жестких дисках WD Gold, нагрузочная способность которых в десять раз превосходит емкость жестких дисков для настольных компьютеров, реализованы технологии, позволяющие добиться лучших в отрасли показателей надежности, емкости, энергоэффективности и производительности. Жесткие диски WD Gold, специально разработанные для решения множества специфических задач, стоящих перед центрами обработки данных, идеальны для массивов серверов и хранения данных, от которых требуется высокий уровень доступности, то есть необходимы максимально надежные устройства хранения и круглосуточная выделенная линия поддержки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск WD Gold 14Tb (WD141KRYZ) - этот товар вы можете купить по цене 78270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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