Жесткий диск WD SATA-III 14TB WD142KFGX NAS Red Pro (7200rpm) 512Mb 3.5"
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 14TB WD142KFGX NAS Red Pro (7200rpm) 512Mb 3.5"
Жесткий диск WD Red Pro предназначен для обеспечения высокой производительности и надежности в системах хранения данных. С вращением на 7200 об/мин и 14 ТБ объема, он идеально подходит для использования в серверных системах, NAS и других решениях для хранения больших объемов данных. Кэш-память объемом 512 МБ помогает ускорить доступ к данным и повысить общую производительность устройства. Диск WD Red Pro оптимизирован для работы в многодисковых конфигурациях и в условиях постоянного доступа к данным, что делает его отличным выбором для профессиональных приложений и высоких нагрузок. Стабильность и долговечность, а также возможность интеграции в существующие системы хранения делают его надежным компонентом для управления критически важными данными.
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