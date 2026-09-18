Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC530 WUH721414ALE6L4 (0F31284) 14ТБ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 206170
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
710
Описание товара Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC530 WUH721414ALE6L4 (0F31284) 14ТБ
Внутренний жесткий диск. Данный HDD подходит для использования в системах хранения данных.
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Внутренний жесткий диск. Данный HDD подходит для использования в системах хранения данных.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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