Жесткий диск WD 10Tb 7200rpm (WD102FZBX) Desktop Black 512Mb SATA III 6Gb/s 3,5" NAS
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Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735216
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Жесткий диск WD 10Tb 7200rpm (WD102FZBX) Desktop Black 512Mb SATA III 6Gb/s 3,5" NAS
Жесткий диск WD 10TB WD102FZBX
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Теги товара: 10 тб
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Бренд
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Страна производитель
Китай
Жесткий диск WD 10TB WD102FZBX
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 12 тб
Теги товара: 10 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 12 тб
Теги товара: 10 тб
Жесткий диск WD 10Tb 7200rpm (WD102FZBX) Desktop Black 512Mb SATA III 6Gb/s 3,5" NAS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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