Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD103KFBX NAS Red Pro
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD103KFBX NAS Red Pro
**Жесткий диск Western Digital 3.5' 10TB WD Red Pro HDD WD103KFBX SATA 6Gb/s — надёжное решение для хранения данных** Ищете надёжный и вместительный жёсткий диск для вашего сервера или NAS-устройства? Тогда Western Digital WD Red Pro — это то, что вам нужно! **Основные характеристики:** * Объём: 10 ТБ — достаточно места для хранения больших объёмов данных. * Форм-фактор: 3.5' — стандартный размер, который подойдёт для большинства устройств. * Скорость вращения: 7200 об/мин — высокая скорость работы для быстрой обработки данных. * Интерфейс: SATA 6Gb/s — современный интерфейс, обеспечивающий быструю передачу данных. **Преимущества:** * Надёжность: жёсткие диски Western Digital известны своей надёжностью и долговечностью. * Производительность: высокая скорость вращения и современный интерфейс обеспечивают быструю работу с данными. * Совместимость: WD Red Pro совместим с большинством серверов и NAS-устройств. Не упустите возможность приобрести надёжный и вместительный жёсткий диск по выгодной цене!
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Теги товара: 10 тб
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Теги товара: 10 тб
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