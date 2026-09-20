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Жесткий диск HDD Seagate 7200RPM 8TB (ST8000NM018B) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD Seagate 7200RPM 8TB (ST8000NM018B)

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Жесткий диск HDD Seagate 7200RPM 8TB (ST8000NM018B) - фото 1
Жесткий диск HDD Seagate 7200RPM 8TB (ST8000NM018B) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск HDD Seagate 7200RPM 8TB (ST8000NM018B) - фото 1
  • Жесткий диск HDD Seagate 7200RPM 8TB (ST8000NM018B) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 529928
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
710

Описание товара Жесткий диск HDD Seagate 7200RPM 8TB (ST8000NM018B)

Жесткий диск HDD SAS Seagate 8Tb, ST8000NM018B, Exos 7E10, 7200 rpm, 256Mb buffer 512e/4KN, 1 year



Теги товара: 8 тб

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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Описание
Жесткий диск HDD SAS Seagate 8Tb, ST8000NM018B, Exos 7E10, 7200 rpm, 256Mb buffer 512e/4KN, 1 year


Теги товара: 8 тб
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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