Жесткий диск Seagate IronWolf SATA-III 6TB (ST6000VN006)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
6 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626078
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
6 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
770
Описание товара Жесткий диск Seagate IronWolf SATA-III 6TB (ST6000VN006)
Жесткий диск Seagate IronWolf является высокопроизводительным решением и разработан для систем класса NAS. Надежные компоненты способны выдерживать режим круглосуточной нагрузки и обеспечивают стабильность функционирования запоминающего устройства. Данная модель отличается емкостью 6 ТБ, поэтому предоставляет много места для хранения важной информации. Для подключения Seagate IronWolf к системе применяется интерфейс стандарта SATA III. Прочная конструкция накопителя устойчива к ударам, механическим воздействиям и вибрации.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 6 тб
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
6 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Жесткий диск Seagate IronWolf является высокопроизводительным решением и разработан для систем класса NAS. Надежные компоненты способны выдерживать режим круглосуточной нагрузки и обеспечивают стабильность функционирования запоминающего устройства. Данная модель отличается емкостью 6 ТБ, поэтому предоставляет много места для хранения важной информации. Для подключения Seagate IronWolf к системе применяется интерфейс стандарта SATA III. Прочная конструкция накопителя устойчива к ударам, механическим воздействиям и вибрации.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 6 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 6 тб
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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