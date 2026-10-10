Жесткий диск HDD Seagate 1.2TB (ST1200MM0009)
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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
1.2 Тб
Скорость вращения
10000 об./мин.
Объем буферной памяти, мб
128
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 633559
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
1.2 Тб
Скорость вращения
10000 об./мин.
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
200
Описание товара Жесткий диск HDD Seagate 1.2TB (ST1200MM0009)
Общие характеристики: Назначение: для сервера Форм-фактор: 2.5" Тип: HDD Характеристики накопителя: Емкость: 1200 Гб Скорость вращения: 10000 rpm Среднее время доступа, чтение: 2.9 мс Объем буфера: 128 Мб Количество пластин: 2 Количество головок: 4 Интерфейс: Интерфейс SAS: есть Механика/Надежность: Ударостойкость при хранении: 400 G Ударостойкость при работе: 40 G Потребляемая мощность: 7.25 Вт Мин.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 1 тб
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
1.2 Тб
Скорость вращения
10000 об./мин.
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
США
Общие характеристики: Назначение: для сервера Форм-фактор: 2.5" Тип: HDD Характеристики накопителя: Емкость: 1200 Гб Скорость вращения: 10000 rpm Среднее время доступа, чтение: 2.9 мс Объем буфера: 128 Мб Количество пластин: 2 Количество головок: 4 Интерфейс: Интерфейс SAS: есть Механика/Надежность: Ударостойкость при хранении: 400 G Ударостойкость при работе: 40 G Потребляемая мощность: 7.25 Вт Мин.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 1 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 1 тб
Жесткий диск HDD Seagate 1.2TB (ST1200MM0009) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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