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Жесткий диск HDD Seagate 1.2TB (ST1200MM0009) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD Seagate 1.2TB (ST1200MM0009)

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Жесткий диск HDD Seagate 1.2TB (ST1200MM0009) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
1.2 Тб
Скорость вращения
10000 об./мин.
Объем буферной памяти, мб
128
  • Жесткий диск HDD Seagate 1.2TB (ST1200MM0009) - фото 1
  • Жесткий диск HDD Seagate 1.2TB (ST1200MM0009) - фото 2
  • Жесткий диск HDD Seagate 1.2TB (ST1200MM0009) - фото 3
  • Жесткий диск HDD Seagate 1.2TB (ST1200MM0009) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633559
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
1.2 Тб
Скорость вращения
10000 об./мин.
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
200

Описание товара Жесткий диск HDD Seagate 1.2TB (ST1200MM0009)

Общие характеристики: Назначение: для сервера Форм-фактор: 2.5" Тип: HDD Характеристики накопителя: Емкость: 1200 Гб Скорость вращения: 10000 rpm Среднее время доступа, чтение: 2.9 мс Объем буфера: 128 Мб Количество пластин: 2 Количество головок: 4 Интерфейс: Интерфейс SAS: есть Механика/Надежность: Ударостойкость при хранении: 400 G Ударостойкость при работе: 40 G Потребляемая мощность: 7.25 Вт Мин.



Теги товара: 1 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Seagate 1.2TB (ST1200MM0009)




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
1.2 Тб
Скорость вращения
10000 об./мин.
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
США
Описание
Общие характеристики: Назначение: для сервера Форм-фактор: 2.5" Тип: HDD Характеристики накопителя: Емкость: 1200 Гб Скорость вращения: 10000 rpm Среднее время доступа, чтение: 2.9 мс Объем буфера: 128 Мб Количество пластин: 2 Количество головок: 4 Интерфейс: Интерфейс SAS: есть Механика/Надежность: Ударостойкость при хранении: 400 G Ударостойкость при работе: 40 G Потребляемая мощность: 7.25 Вт Мин.


Теги товара: 1 тб
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