Жесткий диск Seagate BarraCuda 5Tb (ST5000LM000)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
5 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 154065
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
5 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
630
Описание товара Жесткий диск Seagate BarraCuda 5Tb (ST5000LM000)
Диск HDD Seagate - BarraCuda, for Desktop, SATA III (6Gb/s), 2.5", 5TB, 5400 rpm, 128MB, 15мм, ST5000LM000
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
5 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Страна производитель
Китай
Диск HDD Seagate - BarraCuda, for Desktop, SATA III (6Gb/s), 2.5", 5TB, 5400 rpm, 128MB, 15мм, ST5000LM000
Жесткий диск Seagate BarraCuda 5Tb (ST5000LM000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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