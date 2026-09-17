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Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 6Tb (ST6000NM0115) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 6Tb (ST6000NM0115)

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Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 512E 6Tb ST6000NM0115 - фото 1
Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 512E 6Tb ST6000NM0115 - фото 2
Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 512E 6Tb ST6000NM0115 - фото 3
Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 512E 6Tb ST6000NM0115 - фото 4
Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 512E 6Tb ST6000NM0115 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
  • Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 512E 6Tb ST6000NM0115 - фото 1
  • Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 512E 6Tb ST6000NM0115 - фото 2
  • Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 512E 6Tb ST6000NM0115 - фото 3
  • Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 512E 6Tb ST6000NM0115 - фото 4
  • Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 512E 6Tb ST6000NM0115 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 148954
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
706

Описание товара Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 6Tb (ST6000NM0115)

Жесткий диск незаменим для творчества и бизнеса. Представленная модель обладает большим объемом, что позволит хранить большое количество видеоматериала в высоком качестве, или важные базы данных.

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 6Tb (ST6000NM0115)




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Описание
Жесткий диск незаменим для творчества и бизнеса. Представленная модель обладает большим объемом, что позволит хранить большое количество видеоматериала в высоком качестве, или важные базы данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 6Tb (ST6000NM0115) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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